Путин наградил двух пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Путин наградил пермяков за вклад в развитие духовных ценностей и наставничество Фото:

Два жителя Пермского края получили госнаграды 14 марта. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

«За большой вклад в развитие духовно-нравственных традиций, активную просветительскую деятельность награжден медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ IV степени митрополит Пермский и Кунгурский Немцов Николай Федорович. Знаком отличия „За наставничество“ награжден Александров Дмитрий Александрович, составитель поездов станции Пермь II ОАО „Российские железные дороги“», — говорится в указе президента РФ.

Ранее Путин наградил семейную пару преподавателей спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва Пермского края Сергея и Людмилу Лодочниковых орденами «За заслуги перед Отечеством II степени». Тренеры получили высокую награду за то, что смогли успешно подготовить спортсменов, которые добились выдающихся результатов на Паралимпиаде на летних играх в Токио.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два жителя Пермского края получили госнаграды 14 марта. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. «За большой вклад в развитие духовно-нравственных традиций, активную просветительскую деятельность награжден медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ IV степени митрополит Пермский и Кунгурский Немцов Николай Федорович. Знаком отличия „За наставничество“ награжден Александров Дмитрий Александрович, составитель поездов станции Пермь II ОАО „Российские железные дороги“», — говорится в указе президента РФ. Ранее Путин наградил семейную пару преподавателей спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва Пермского края Сергея и Людмилу Лодочниковых орденами «За заслуги перед Отечеством II степени». Тренеры получили высокую награду за то, что смогли успешно подготовить спортсменов, которые добились выдающихся результатов на Паралимпиаде на летних играх в Токио.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...