Путин наградил двух пермяков

14 марта 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

Путин наградил пермяков за вклад в развитие духовных ценностей и наставничество Фото: Владимир Андреев © URA.RU Два жителя Пермского края получили госнаграды 14 марта. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. «За большой вклад в развитие духовно-нравственных традиций, активную просветительскую деятельность награжден медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ IV степени митрополит Пермский и Кунгурский Немцов Николай Федорович. Знаком отличия „За наставничество“ награжден Александров Дмитрий Александрович, составитель поездов станции Пермь II ОАО „Российские железные дороги“», — говорится в указе президента РФ. Ранее Путин наградил семейную пару преподавателей спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва Пермского края Сергея и Людмилу Лодочниковых орденами «За заслуги перед Отечеством II степени». Тренеры получили высокую награду за то, что смогли успешно подготовить спортсменов, которые добились выдающихся результатов на Паралимпиаде на летних играх в Токио. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два жителя Пермского края получили госнаграды 14 марта. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. «За большой вклад в развитие духовно-нравственных традиций, активную просветительскую деятельность награжден медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ IV степени митрополит Пермский и Кунгурский Немцов Николай Федорович. Знаком отличия „За наставничество“ награжден Александров Дмитрий Александрович, составитель поездов станции Пермь II ОАО „Российские железные дороги“», — говорится в указе президента РФ. Ранее Путин наградил семейную пару преподавателей спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва Пермского края Сергея и Людмилу Лодочниковых орденами «За заслуги перед Отечеством II степени». Тренеры получили высокую награду за то, что смогли успешно подготовить спортсменов, которые добились выдающихся результатов на Паралимпиаде на летних играх в Токио.