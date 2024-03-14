Путин наградил двух пермяков

Два жителя Пермского края получили госнаграды 14 марта. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.
«За большой вклад в развитие духовно-нравственных традиций, активную просветительскую деятельность награжден медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ IV степени митрополит Пермский и Кунгурский Немцов Николай Федорович. Знаком отличия „За наставничество“ награжден Александров Дмитрий Александрович, составитель поездов станции Пермь II ОАО „Российские железные дороги“», — говорится в указе президента РФ.
Ранее Путин наградил семейную пару преподавателей спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва Пермского края Сергея и Людмилу Лодочниковых орденами «За заслуги перед Отечеством II степени». Тренеры получили высокую награду за то, что смогли успешно подготовить спортсменов, которые добились выдающихся результатов на Паралимпиаде на летних играх в Токио.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.