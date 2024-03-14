14 марта 2024

В ХМАО построят вторую очередь завода по выпуску кварцевой продукции

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Зима, кран, лэп, провода, электричество, строительство, стройка
Вторая линия «Полярный кварц» сможет выпускать до 10 тысяч тонн кварцевой продукции в год Фото:

В Нягани (ХМАО) может появиться вторая очередь завода «Полярный кварц». Об этом сообщил глава города Иван Ямашев.

«Говоря о жизни города затронули тему развития завода „Полярный кварц“. <…> При условии привлечения финансирования в необходимом объеме в Нягани будет построена вторая очередь завода», — написал Ямашев в своем telegram-канале.

Планируется, что в течение трех лет после завершения строительства завод будет выведен на проектную мощность. Так он сможет выпускать до 10 тысяч тонн кварцевой продукции в год.

Работы по вводу в эксплуатацию «Полярного кварца» выполнила компания с двумя сотрудниками. ООО «Югра-Альянс» выиграла тендер и заключила контракт, являясь единственным участником.

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В Нягани (ХМАО) может появиться вторая очередь завода «Полярный кварц». Об этом сообщил глава города Иван Ямашев. «Говоря о жизни города затронули тему развития завода „Полярный кварц“. <…> При условии привлечения финансирования в необходимом объеме в Нягани будет построена вторая очередь завода», — написал Ямашев в своем telegram-канале. Планируется, что в течение трех лет после завершения строительства завод будет выведен на проектную мощность. Так он сможет выпускать до 10 тысяч тонн кварцевой продукции в год. Работы по вводу в эксплуатацию «Полярного кварца» выполнила компания с двумя сотрудниками. ООО «Югра-Альянс» выиграла тендер и заключила контракт, являясь единственным участником.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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