В ХМАО построят вторую очередь завода по выпуску кварцевой продукции

В Нягани (ХМАО) может появиться вторая очередь завода «Полярный кварц». Об этом сообщил глава города Иван Ямашев.
«Говоря о жизни города затронули тему развития завода „Полярный кварц“. <…> При условии привлечения финансирования в необходимом объеме в Нягани будет построена вторая очередь завода», — написал Ямашев в своем telegram-канале.
Планируется, что в течение трех лет после завершения строительства завод будет выведен на проектную мощность. Так он сможет выпускать до 10 тысяч тонн кварцевой продукции в год.
Работы по вводу в эксплуатацию «Полярного кварца» выполнила компания с двумя сотрудниками. ООО «Югра-Альянс» выиграла тендер и заключила контракт, являясь единственным участником.
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