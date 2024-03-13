13 марта 2024

Полиция возбудила дело по факту сожжения кошек на птицефабрике в Кунгуре

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, полиция, сотрудники полиции
Полиция возбудила дело после проверки птицефабрики Фото:

Полиция возбудила уголовное дело после сожжения заживо кошек на птицефабрике «Комсомольская» в Кунгуре (Пермский край). Информация размещена в telegram-канале краевого ГУ МВД «Полиция Прикамья».

«По обращениям местных жителей сотрудниками полиции была проведена проверка. По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. „д“ ч.2 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение в отношении нескольких животных). Ведется следствие», — информирует пресс-служба полицейского главка.

Обращения о сожжении в печах птицефабрики бездомных кошек начали поступать в полицию 4 марта. После этого прокуратура начала проверку. На птицефабрике URA.RU рассказали, что сотрудник, который уничтожал животных, будет уволен. Одного из котов, которого успели вытащить из печи, приютила сотрудница «Комсомольской».

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Полиция возбудила уголовное дело после сожжения заживо кошек на птицефабрике «Комсомольская» в Кунгуре (Пермский край). Информация размещена в telegram-канале краевого ГУ МВД «Полиция Прикамья». «По обращениям местных жителей сотрудниками полиции была проведена проверка. По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. „д“ ч.2 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение в отношении нескольких животных). Ведется следствие», — информирует пресс-служба полицейского главка. Обращения о сожжении в печах птицефабрики бездомных кошек начали поступать в полицию 4 марта. После этого прокуратура начала проверку. На птицефабрике URA.RU рассказали, что сотрудник, который уничтожал животных, будет уволен. Одного из котов, которого успели вытащить из печи, приютила сотрудница «Комсомольской».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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