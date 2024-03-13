Полиция возбудила дело по факту сожжения кошек на птицефабрике в Кунгуре

Полиция возбудила уголовное дело после сожжения заживо кошек на птицефабрике «Комсомольская» в Кунгуре (Пермский край). Информация размещена в telegram-канале краевого ГУ МВД «Полиция Прикамья».
«По обращениям местных жителей сотрудниками полиции была проведена проверка. По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. „д“ ч.2 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение в отношении нескольких животных). Ведется следствие», — информирует пресс-служба полицейского главка.
Обращения о сожжении в печах птицефабрики бездомных кошек начали поступать в полицию 4 марта. После этого прокуратура начала проверку. На птицефабрике URA.RU рассказали, что сотрудник, который уничтожал животных, будет уволен. Одного из котов, которого успели вытащить из печи, приютила сотрудница «Комсомольской».
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