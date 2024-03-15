Общество В Екатеринбурге тупиковая дорога станет сквозной из-за новой стройки. Карта 16 марта 2024 в 10:20 Размер текста - 17 + Пока планы по дороге проходят общественные обсуждения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге улица Тверитина (от Чапаева до Степана Разина) может стать сквозной. Это следует из проекта планировки территории, который мэрия выставила на общественные обсуждения. Проложить дорогу планируют из-за строительства новых домов — они появятся к 2030 году в квадрате Степана Разина — Декабристов — Чапаева — Тверитина. Поучаствовать в обсуждении проекта можно до 5 апреля на сайте администрации города. Так может выглядеть улица Тверитина в скоро времени Фото: сайт мэрии Екатеринбурга Сейчас дорога на Тверитина заставляет автомобилистов упираться в железный забор, который выходит на сторону Степана Разина Скриншот «Яндекс.Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге улица Тверитина (от Чапаева до Степана Разина) может стать сквозной. Это следует из проекта планировки территории, который мэрия выставила на общественные обсуждения. Проложить дорогу планируют из-за строительства новых домов — они появятся к 2030 году в квадрате Степана Разина — Декабристов — Чапаева — Тверитина. Поучаствовать в обсуждении проекта можно до 5 апреля на сайте администрации города. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям