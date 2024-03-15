15 марта 2024

В Екатеринбурге тупиковая дорога станет сквозной из-за новой стройки. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Впитывающий асфальт на городской набережной на участке от ул. Малышева до ул. Куйбышева. Екатеринбург, асфальт, благоустройство
Пока планы по дороге проходят общественные обсуждения Фото:

В Екатеринбурге улица Тверитина (от Чапаева до Степана Разина) может стать сквозной. Это следует из проекта планировки территории, который мэрия выставила на общественные обсуждения.

Проложить дорогу планируют из-за строительства новых домов — они появятся к 2030 году в квадрате Степана Разина — Декабристов — Чапаева — Тверитина. Поучаствовать в обсуждении проекта можно до 5 апреля на сайте администрации города.

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Так может выглядеть улица Тверитина в скоро времени
Сейчас дорога на Тверитина заставляет автомобилистов упираться в железный забор, который выходит на сторону Степана Разина
Сейчас дорога на Тверитина заставляет автомобилистов упираться в железный забор, который выходит на сторону Степана Разина

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В Екатеринбурге улица Тверитина (от Чапаева до Степана Разина) может стать сквозной. Это следует из проекта планировки территории, который мэрия выставила на общественные обсуждения. Проложить дорогу планируют из-за строительства новых домов — они появятся к 2030 году в квадрате Степана Разина — Декабристов — Чапаева — Тверитина. Поучаствовать в обсуждении проекта можно до 5 апреля на сайте администрации города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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