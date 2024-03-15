Пока планы по дороге проходят общественные обсуждения
В Екатеринбурге улица Тверитина (от Чапаева до Степана Разина) может стать сквозной. Это следует из проекта планировки территории, который мэрия выставила на общественные обсуждения.
Проложить дорогу планируют из-за строительства новых домов — они появятся к 2030 году в квадрате Степана Разина — Декабристов — Чапаева — Тверитина. Поучаствовать в обсуждении проекта можно до 5 апреля
Так может выглядеть улица Тверитина в скоро времени
Сейчас дорога на Тверитина заставляет автомобилистов упираться в железный забор, который выходит на сторону Степана Разина
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