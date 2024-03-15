Челябинцы предпочитают блины со сгущенкой и сметаной

Жители Челябинска чаще всего едят блины со сгущенным молоком (62%). Об этом сообщают аналитики «Авито Услуги».
«Согласно опросу, большинство респондентов (62%) едят блины со сгущенным молоком. Сметану выбирают 37% опрошенных», — сообщили URA.RU аналитики сервиса.
Варенье или медовый сироп добавляют только в 25% случаев, еще 25% — используют творог или ягоды. Красная и черная икра, как самая дорогая начинка, популярна также у 25% опрошенных челябинцев. Согласно опросу, чаще всего блины с икрой едят в Москве.
Ранее в Челябинске посчитали, сколько стоит приготовить блины. Общая стоимость продуктов, необходимых для приготовления, доходит до 600 рублей. На масленичной неделе, с 11 по 17 марта, челябинцам на блины придется потратить минимум 403,9 рублей.
В Южно-Уральском госуниверситете студенты из Китая испекли блины с соевыми палочками. На мастер-классе присутствовали молодые люди из Перу, Индонезии, Китая, Монголии и Ирана.
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