Челябинцы предпочитают блины со сгущенкой и сметаной

«Авито»: челябинцы чаще всего блины едят со сгущенным молоком

16 марта 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Сметану к блинам выбирают 37% опрошенных челябинцев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жители Челябинска чаще всего едят блины со сгущенным молоком (62%). Об этом сообщают аналитики «Авито Услуги». «Согласно опросу, большинство респондентов (62%) едят блины со сгущенным молоком. Сметану выбирают 37% опрошенных», — сообщили URA.RU аналитики сервиса. Варенье или медовый сироп добавляют только в 25% случаев, еще 25% — используют творог или ягоды. Красная и черная икра, как самая дорогая начинка, популярна также у 25% опрошенных челябинцев. Согласно опросу, чаще всего блины с икрой едят в Москве. Ранее в Челябинске посчитали, сколько стоит приготовить блины. Общая стоимость продуктов, необходимых для приготовления, доходит до 600 рублей. На масленичной неделе, с 11 по 17 марта, челябинцам на блины придется потратить минимум 403,9 рублей. В Южно-Уральском госуниверситете студенты из Китая испекли блины с соевыми палочками. На мастер-классе присутствовали молодые люди из Перу, Индонезии, Китая, Монголии и Ирана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинска чаще всего едят блины со сгущенным молоком (62%). Об этом сообщают аналитики «Авито Услуги». «Согласно опросу, большинство респондентов (62%) едят блины со сгущенным молоком. Сметану выбирают 37% опрошенных», — сообщили URA.RU аналитики сервиса. Варенье или медовый сироп добавляют только в 25% случаев, еще 25% — используют творог или ягоды. Красная и черная икра, как самая дорогая начинка, популярна также у 25% опрошенных челябинцев. Согласно опросу, чаще всего блины с икрой едят в Москве. Ранее в Челябинске посчитали, сколько стоит приготовить блины. Общая стоимость продуктов, необходимых для приготовления, доходит до 600 рублей. На масленичной неделе, с 11 по 17 марта, челябинцам на блины придется потратить минимум 403,9 рублей. В Южно-Уральском госуниверситете студенты из Китая испекли блины с соевыми палочками. На мастер-классе присутствовали молодые люди из Перу, Индонезии, Китая, Монголии и Ирана.