15 марта 2024

Самый атакуемый префект Екатеринбурга лидирует на президентских выборах

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Выборы-2024. Екатеринбург, избирательный участок, выборы 2024
Рейтинг успешности чиновников на выборах, вероятно, еще поменяется Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В соревновании глав районов Екатеринбурга — кто покажет лучшую явку на президентских выборах — лидирует глава Орджоникидзевского Роман Кравченко, регулярно подвергающийся нападкам в инфополе (следствие соперничества между кланами). На втором месте — Октябрьский район (префект — Игорь Костенко). Таковы результаты первого дня голосования.

По данным на 20:00 15 марта, в Орджоникидзевском районе очно и дистанционно проголосовали 28,7% избирателей, в Октябрьском — 27,98%. Также в тройке Кировский район (27,33%), руководителю которого — Владимиру Боликову — предрекают отставку уже как минимум год. В наихудшем темпе шел Железнодорожный район (25,28%), где прямо перед выборами сменили политического замглавы администрации.

Интересно, что Ленинский и Академический районы, традиционно мобилизующие сторонников лучше остальных, пока в середняках (26,71% и 26,25% соответственно). По итогам второго дня выборов рейтинг, вероятно, скорректируется. Считается, что главы с наихудшими результатами могут лишиться своих должностей.

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В соревновании глав районов Екатеринбурга — кто покажет лучшую явку на президентских выборах — лидирует глава Орджоникидзевского Роман Кравченко, регулярно подвергающийся нападкам в инфополе (следствие соперничества между кланами). На втором месте — Октябрьский район (префект — Игорь Костенко). Таковы результаты первого дня голосования. По данным на 20:00 15 марта, в Орджоникидзевском районе очно и дистанционно проголосовали 28,7% избирателей, в Октябрьском — 27,98%. Также в тройке Кировский район (27,33%), руководителю которого — Владимиру Боликову — предрекают отставку уже как минимум год. В наихудшем темпе шел Железнодорожный район (25,28%), где прямо перед выборами сменили политического замглавы администрации. Интересно, что Ленинский и Академический районы, традиционно мобилизующие сторонников лучше остальных, пока в середняках (26,71% и 26,25% соответственно). По итогам второго дня выборов рейтинг, вероятно, скорректируется. Считается, что главы с наихудшими результатами могут лишиться своих должностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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