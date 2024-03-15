Самый атакуемый префект Екатеринбурга лидирует на президентских выборах

16 марта 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

Рейтинг успешности чиновников на выборах, вероятно, еще поменяется Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В соревновании глав районов Екатеринбурга — кто покажет лучшую явку на президентских выборах — лидирует глава Орджоникидзевского Роман Кравченко, регулярно подвергающийся нападкам в инфополе (следствие соперничества между кланами). На втором месте — Октябрьский район (префект — Игорь Костенко). Таковы результаты первого дня голосования. По данным на 20:00 15 марта, в Орджоникидзевском районе очно и дистанционно проголосовали 28,7% избирателей, в Октябрьском — 27,98%. Также в тройке Кировский район (27,33%), руководителю которого — Владимиру Боликову — предрекают отставку уже как минимум год. В наихудшем темпе шел Железнодорожный район (25,28%), где прямо перед выборами сменили политического замглавы администрации. Интересно, что Ленинский и Академический районы, традиционно мобилизующие сторонников лучше остальных, пока в середняках (26,71% и 26,25% соответственно). По итогам второго дня выборов рейтинг, вероятно, скорректируется. Считается, что главы с наихудшими результатами могут лишиться своих должностей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В соревновании глав районов Екатеринбурга — кто покажет лучшую явку на президентских выборах — лидирует глава Орджоникидзевского Роман Кравченко, регулярно подвергающийся нападкам в инфополе (следствие соперничества между кланами). На втором месте — Октябрьский район (префект — Игорь Костенко). Таковы результаты первого дня голосования. По данным на 20:00 15 марта, в Орджоникидзевском районе очно и дистанционно проголосовали 28,7% избирателей, в Октябрьском — 27,98%. Также в тройке Кировский район (27,33%), руководителю которого — Владимиру Боликову — предрекают отставку уже как минимум год. В наихудшем темпе шел Железнодорожный район (25,28%), где прямо перед выборами сменили политического замглавы администрации. Интересно, что Ленинский и Академический районы, традиционно мобилизующие сторонников лучше остальных, пока в середняках (26,71% и 26,25% соответственно). По итогам второго дня выборов рейтинг, вероятно, скорректируется. Считается, что главы с наихудшими результатами могут лишиться своих должностей.