В депздраве рассказали, какими болезнями чаще всего заражаются дети в ХМАО в 2024 году

У детей из ХМАО за первые два месяца 2024 года чаще всего были выявлены острые респираторные вирусные и кишечные инфекции. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона.
«Традиционно в структуре общей заболеваемости детского населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры острые респираторные вирусные инфекции остаются лидирующей группой инфекционной патологии. На втором месте — острые кишечные инфекции», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе департамента.
На сайте окружного управления Роспотребнадзора сообщалось, что в Югре больше всего заболевших гриппом А и ОРВИ зарегистрировано в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. При этом рост заболеваемости отмечают в десяти муниципалитетах округа. Наибольший — в Березовском районе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.