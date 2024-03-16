В депздраве рассказали, какими болезнями чаще всего заражаются дети в ХМАО в 2024 году

Депздрав: в ХМАО в 2024 году дети чаще всего болеют ОРВИ и ОКИ
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Открытие пансионата центра детской онкологии и гематологии. Екатеринбург, болезнь, онкология, ребенок в маске
Дети в 2024 году болеют в основном ОРВИ Фото:

У детей из ХМАО за первые два месяца 2024 года чаще всего были выявлены острые респираторные вирусные и кишечные инфекции. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона.

«Традиционно в структуре общей заболеваемости детского населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры острые респираторные вирусные инфекции остаются лидирующей группой инфекционной патологии. На втором месте — острые кишечные инфекции», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе департамента.

На сайте окружного управления Роспотребнадзора сообщалось, что в Югре больше всего заболевших гриппом А и ОРВИ зарегистрировано в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. При этом рост заболеваемости отмечают в десяти муниципалитетах округа. Наибольший — в Березовском районе.

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У детей из ХМАО за первые два месяца 2024 года чаще всего были выявлены острые респираторные вирусные и кишечные инфекции. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона. «Традиционно в структуре общей заболеваемости детского населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры острые респираторные вирусные инфекции остаются лидирующей группой инфекционной патологии. На втором месте — острые кишечные инфекции», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе департамента. На сайте окружного управления Роспотребнадзора сообщалось, что в Югре больше всего заболевших гриппом А и ОРВИ зарегистрировано в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. При этом рост заболеваемости отмечают в десяти муниципалитетах округа. Наибольший — в Березовском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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