Лариса Долина отдала свой голос на выборах президента

16 марта 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

В выборах важно участие каждого гражданина России, заявила Лариса Долина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Народная артистка России Лариса Долина проголосовала на президентских выборах. Она посетила избирательный участок в городе Братск Иркутской области, где находилась на гастролях. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Иркутской области. «Лариса Долина проголосовала в городе Братск Иркутской области, куда она приехала на гастроли», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что артистка выразила свою поддержку России и желание, чтобы у страны было еще лучшее будущее. Долина также подчеркнула важность участия каждого гражданина в выборах и отрицательно отозвалась о распространении ложной информации об отказе участия в выборах, которая может отрицательно влиять на выборы. С 15 по 17 марта проходят выборы президента России. Кандидатами на пост являются Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Народная артистка России Лариса Долина проголосовала на президентских выборах. Она посетила избирательный участок в городе Братск Иркутской области, где находилась на гастролях. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Иркутской области. «Лариса Долина проголосовала в городе Братск Иркутской области, куда она приехала на гастроли», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что артистка выразила свою поддержку России и желание, чтобы у страны было еще лучшее будущее. Долина также подчеркнула важность участия каждого гражданина в выборах и отрицательно отозвалась о распространении ложной информации об отказе участия в выборах, которая может отрицательно влиять на выборы. С 15 по 17 марта проходят выборы президента России. Кандидатами на пост являются Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.