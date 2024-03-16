Лариса Долина отдала свой голос на выборах президента

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Лариса Долина и Этери Бериашвили на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, долина лариса
В выборах важно участие каждого гражданина России, заявила Лариса Долина Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Народная артистка России Лариса Долина проголосовала на президентских выборах. Она посетила избирательный участок в городе Братск Иркутской области, где находилась на гастролях. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Иркутской области.

«Лариса Долина проголосовала в городе Братск Иркутской области, куда она приехала на гастроли», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что артистка выразила свою поддержку России и желание, чтобы у страны было еще лучшее будущее. Долина также подчеркнула важность участия каждого гражданина в выборах и отрицательно отозвалась о распространении ложной информации об отказе участия в выборах, которая может отрицательно влиять на выборы.

С 15 по 17 марта проходят выборы президента России. Кандидатами на пост являются Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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Народная артистка России Лариса Долина проголосовала на президентских выборах. Она посетила избирательный участок в городе Братск Иркутской области, где находилась на гастролях. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Иркутской области. «Лариса Долина проголосовала в городе Братск Иркутской области, куда она приехала на гастроли», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что артистка выразила свою поддержку России и желание, чтобы у страны было еще лучшее будущее. Долина также подчеркнула важность участия каждого гражданина в выборах и отрицательно отозвалась о распространении ложной информации об отказе участия в выборах, которая может отрицательно влиять на выборы. С 15 по 17 марта проходят выборы президента России. Кандидатами на пост являются Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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