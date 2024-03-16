Лариса Долина отдала свой голос на выборах президента

Народная артистка России Лариса Долина проголосовала на президентских выборах. Она посетила избирательный участок в городе Братск Иркутской области, где находилась на гастролях. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Иркутской области.
«Лариса Долина проголосовала в городе Братск Иркутской области, куда она приехала на гастроли», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что артистка выразила свою поддержку России и желание, чтобы у страны было еще лучшее будущее. Долина также подчеркнула важность участия каждого гражданина в выборах и отрицательно отозвалась о распространении ложной информации об отказе участия в выборах, которая может отрицательно влиять на выборы.
С 15 по 17 марта проходят выборы президента России. Кандидатами на пост являются Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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