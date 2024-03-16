16 марта 2024
15 марта 2024

В Пермском крае ждут наплыва избирателей в последний день голосования

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Предвыборные плакаты кандидатов в президенты России. Пермь, урна для голосования
Для многих жителей голосование в воскресенье является традицией Фото:

В последний, третий день голосования, 17 марта в Пермском крае ждут высокой активности избирателей на выборах президента. Политтехнолог Юрий Исаев отмечает, что на этих выборах президента традиционная особенность второго дня голосования — снижение явки — была нарушена. Проголосовало немногим меньше человек, чем в пятницу. А в воскресенье желающих проголосовать всегда еще больше.

«Во второй день получается пришло 24% избирателей — немногим меньше, чем в пятницу (30,7%). Это не совсем обычная история для российской действительности в рамках трехдневного голосования», — отметил он. А в воскресенье на участки придет еще больше человек.

За два дня в Прикамье проголосовали больше 1 млн человек. Явка составила 54,2%. Плавный рост явки выбивает у оппозиции из рук почву для выдумывания обвинений в незаконных действиях властей.

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В последний, третий день голосования, 17 марта в Пермском крае ждут высокой активности избирателей на выборах президента. Политтехнолог Юрий Исаев отмечает, что на этих выборах президента традиционная особенность второго дня голосования — снижение явки — была нарушена. Проголосовало немногим меньше человек, чем в пятницу. А в воскресенье желающих проголосовать всегда еще больше. «Во второй день получается пришло 24% избирателей — немногим меньше, чем в пятницу (30,7%). Это не совсем обычная история для российской действительности в рамках трехдневного голосования», — отметил он. А в воскресенье на участки придет еще больше человек. За два дня в Прикамье проголосовали больше 1 млн человек. Явка составила 54,2%. Плавный рост явки выбивает у оппозиции из рук почву для выдумывания обвинений в незаконных действиях властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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