В Пермском крае ждут наплыва избирателей в последний день голосования

В последний, третий день голосования, 17 марта в Пермском крае ждут высокой активности избирателей на выборах президента. Политтехнолог Юрий Исаев отмечает, что на этих выборах президента традиционная особенность второго дня голосования — снижение явки — была нарушена. Проголосовало немногим меньше человек, чем в пятницу. А в воскресенье желающих проголосовать всегда еще больше.
«Во второй день получается пришло 24% избирателей — немногим меньше, чем в пятницу (30,7%). Это не совсем обычная история для российской действительности в рамках трехдневного голосования», — отметил он. А в воскресенье на участки придет еще больше человек.
За два дня в Прикамье проголосовали больше 1 млн человек. Явка составила 54,2%. Плавный рост явки выбивает у оппозиции из рук почву для выдумывания обвинений в незаконных действиях властей.
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