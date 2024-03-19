Священнослужителей не пустили в кредиторы сына челябинского экс-губернатора

19 марта 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Суд оставил без движения иск священнослужителей к «ЧСК» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Арбитражный суд Челябинской области оставил без движения заявление Духовно-просветительского центра имени священномученика Петра, Митрополита Крутицкого, входящего в РПЦ, о включении в число кредиторов фирмы «ЧелябСтройКомплект» (ЧСК) сына экс-губернатора Бориса Дубровского Александра. Сообщение об этом появилось в картотеке дела, где рассматривается процесс банкротства «ЧСК». «АНО „Духовно-просветительский центр имени священномученика Петра митрополита Крутицкого“ обратилась в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 5 234 428 рублей 38 копеек основного долга. Оставить заявление без движения», — говорится в решении суда. Как указано в документе, священнослужители не смогли добиться положительного решения суда, так как долг «ЧСК» перед ними не узаконен окончательно. АНО выиграло несколько судов у фирмы Дубровского-младшего, но сын экс-губернатора постоянно оспаривает это решение, подавая встречные иски. В документах суда по банкротству «ЧСК» указано, что процесс по взысканию денег еще продолжается. «ЧСК» строило для священнослужителей новое здание, деньги на строительство при поддержке РПЦ выделило Федеральное агентство по делам национальностей. Фирма Дубровского-младшего сорвала сроки строительства, и духовно-просветительский центр потребовал выплатить неустойку в 7,5 млн рублей. В ходе споров сумма иска снизилась до 5,2 млн рублей. Именно эти деньги священнослужители пытаются взыскать с «ЧСК» уже в рамках банкротства компании сына бывшего главы региона. «ЧСК» стал банкротом из-за долгов перед другой семейной фирмой Дубровских — ПО «Монтажник». Сам «Монтажник» обанкрочен летом 2020 года. Также стали банкротами Борис и Александр Дубровские. Представители семьи экс-губернатора со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Челябинской области оставил без движения заявление Духовно-просветительского центра имени священномученика Петра, Митрополита Крутицкого, входящего в РПЦ, о включении в число кредиторов фирмы «ЧелябСтройКомплект» (ЧСК) сына экс-губернатора Бориса Дубровского Александра. Сообщение об этом появилось в картотеке дела, где рассматривается процесс банкротства «ЧСК». «АНО „Духовно-просветительский центр имени священномученика Петра митрополита Крутицкого“ обратилась в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 5 234 428 рублей 38 копеек основного долга. Оставить заявление без движения», — говорится в решении суда. Как указано в документе, священнослужители не смогли добиться положительного решения суда, так как долг «ЧСК» перед ними не узаконен окончательно. АНО выиграло несколько судов у фирмы Дубровского-младшего, но сын экс-губернатора постоянно оспаривает это решение, подавая встречные иски. В документах суда по банкротству «ЧСК» указано, что процесс по взысканию денег еще продолжается. «ЧСК» строило для священнослужителей новое здание, деньги на строительство при поддержке РПЦ выделило Федеральное агентство по делам национальностей. Фирма Дубровского-младшего сорвала сроки строительства, и духовно-просветительский центр потребовал выплатить неустойку в 7,5 млн рублей. В ходе споров сумма иска снизилась до 5,2 млн рублей. Именно эти деньги священнослужители пытаются взыскать с «ЧСК» уже в рамках банкротства компании сына бывшего главы региона. «ЧСК» стал банкротом из-за долгов перед другой семейной фирмой Дубровских — ПО «Монтажник». Сам «Монтажник» обанкрочен летом 2020 года. Также стали банкротами Борис и Александр Дубровские. Представители семьи экс-губернатора со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.