16 марта 2024

Бастрыкин потребовал доложить о проверке после избиения ребенка в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки после избиения подростками ребенка в Губахе (Пермский край). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки. Также Александру Бастрыкину будет доложено о предварительно установленных обстоятельствах избиения ребенка», — сообщили в telegram-канале Следственного комитета.

Сообщалось, что в Губахе трое подростков подкараулили одноклассника и избили его недалеко от школы. Мальчик получил множественные ушибы головы, а по словам его матери, причиной избиения стала давняя борьба за лидерство. Женщина возмущена тем, что ее ребенку не дали возможности защититься. Правоохранительные органы проводят проверку.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки после избиения подростками ребенка в Губахе (Пермский край). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки. Также Александру Бастрыкину будет доложено о предварительно установленных обстоятельствах избиения ребенка», — сообщили в telegram-канале Следственного комитета. Сообщалось, что в Губахе трое подростков подкараулили одноклассника и избили его недалеко от школы. Мальчик получил множественные ушибы головы, а по словам его матери, причиной избиения стала давняя борьба за лидерство. Женщина возмущена тем, что ее ребенку не дали возможности защититься. Правоохранительные органы проводят проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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