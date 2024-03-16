Бастрыкин потребовал доложить о проверке после избиения ребенка в Пермском крае

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки после избиения подростками ребенка в Губахе (Пермский край). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки. Также Александру Бастрыкину будет доложено о предварительно установленных обстоятельствах избиения ребенка», — сообщили в telegram-канале Следственного комитета.
Сообщалось, что в Губахе трое подростков подкараулили одноклассника и избили его недалеко от школы. Мальчик получил множественные ушибы головы, а по словам его матери, причиной избиения стала давняя борьба за лидерство. Женщина возмущена тем, что ее ребенку не дали возможности защититься. Правоохранительные органы проводят проверку.
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