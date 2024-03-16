Умерла известная в Свердловской области тренер по синхронному катанию

Известная в Свердловской области тренер команды синхронного катания «Юность» Елена Мошнова умерла. Ей было 66 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
«На 66-м году жизни скоропостижно скончалась Мошнова Елена Вадимовна — тренер команды синхронного катания „Юность“ из Свердловской области», — сказано в сообщении. Отмечается, что она внесла огромный вклад в развитие синхронного катания в регионе.
Под руководством Елены Мошновой команда «Юность» многократно становилась победителем первенства России и завоевывала титул чемпионов мира среди юниоров. Она подготовила десятки спортсменов, ставших мастерами спорта России. Елена Вадимовна сама была мастером спорта СССР в спортивных танцах на льду и заслуженным тренером России.
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