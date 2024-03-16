Происшествия Умерла известная в Свердловской области тренер по синхронному катанию 17 марта 2024 в 16:33 Размер текста - 17 + Елена Мошнова умерла 16 марта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Известная в Свердловской области тренер команды синхронного катания «Юность» Елена Мошнова умерла. Ей было 66 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России. «На 66-м году жизни скоропостижно скончалась Мошнова Елена Вадимовна — тренер команды синхронного катания „Юность“ из Свердловской области», — сказано в сообщении. Отмечается, что она внесла огромный вклад в развитие синхронного катания в регионе. Под руководством Елены Мошновой команда «Юность» многократно становилась победителем первенства России и завоевывала титул чемпионов мира среди юниоров. Она подготовила десятки спортсменов, ставших мастерами спорта России. Елена Вадимовна сама была мастером спорта СССР в спортивных танцах на льду и заслуженным тренером России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Известная в Свердловской области тренер команды синхронного катания «Юность» Елена Мошнова умерла. Ей было 66 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России. «На 66-м году жизни скоропостижно скончалась Мошнова Елена Вадимовна — тренер команды синхронного катания „Юность“ из Свердловской области», — сказано в сообщении. Отмечается, что она внесла огромный вклад в развитие синхронного катания в регионе. Под руководством Елены Мошновой команда «Юность» многократно становилась победителем первенства России и завоевывала титул чемпионов мира среди юниоров. Она подготовила десятки спортсменов, ставших мастерами спорта России. Елена Вадимовна сама была мастером спорта СССР в спортивных танцах на льду и заслуженным тренером России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям