16 марта 2024

Умерла известная в Свердловской области тренер по синхронному катанию

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Елена Мошнова умерла 16 марта Фото:

Известная в Свердловской области тренер команды синхронного катания «Юность» Елена Мошнова умерла. Ей было 66 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

«На 66-м году жизни скоропостижно скончалась Мошнова Елена Вадимовна — тренер команды синхронного катания „Юность“ из Свердловской области», — сказано в сообщении. Отмечается, что она внесла огромный вклад в развитие синхронного катания в регионе.

Под руководством Елены Мошновой команда «Юность» многократно становилась победителем первенства России и завоевывала титул чемпионов мира среди юниоров. Она подготовила десятки спортсменов, ставших мастерами спорта России. Елена Вадимовна сама была мастером спорта СССР в спортивных танцах на льду и заслуженным тренером России.

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Известная в Свердловской области тренер команды синхронного катания «Юность» Елена Мошнова умерла. Ей было 66 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России. «На 66-м году жизни скоропостижно скончалась Мошнова Елена Вадимовна — тренер команды синхронного катания „Юность“ из Свердловской области», — сказано в сообщении. Отмечается, что она внесла огромный вклад в развитие синхронного катания в регионе. Под руководством Елены Мошновой команда «Юность» многократно становилась победителем первенства России и завоевывала титул чемпионов мира среди юниоров. Она подготовила десятки спортсменов, ставших мастерами спорта России. Елена Вадимовна сама была мастером спорта СССР в спортивных танцах на льду и заслуженным тренером России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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