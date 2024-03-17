Политика Выборы Памфилова пообещала после выборов рассказать о «вопиющих попытках» сорвать кампанию Памфилова раскроет «вопиющие попытки» срыва выборов после голосования 17 марта 2024 в 18:23 Размер текста - 17 + Элла Памфилова заявила, что ЦИК после выборов сообщит о «вопиющих попытках» сорвать голосование Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году По завершению избирательной кампании ЦИК планирует предоставить информацию о попытках вмешательства в процесс выборов президента РФ. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. «ЦИК после кампании расскажет о вопиющих попытках противодействия выборам президента РФ», — заявила Памфилова. Трансляция ее выступления идет на сайте ЦИК. Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что нарушителям на выборах грозит статья за госизмену. В первые дни президентских выборов в России произошла череда провокаций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! По завершению избирательной кампании ЦИК планирует предоставить информацию о попытках вмешательства в процесс выборов президента РФ. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. «ЦИК после кампании расскажет о вопиющих попытках противодействия выборам президента РФ», — заявила Памфилова. Трансляция ее выступления идет на сайте ЦИК. Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что нарушителям на выборах грозит статья за госизмену. В первые дни президентских выборов в России произошла череда провокаций. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям