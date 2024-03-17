Памфилова пообещала после выборов рассказать о «вопиющих попытках» сорвать кампанию

Памфилова раскроет «вопиющие попытки» срыва выборов после голосования
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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
Элла Памфилова заявила, что ЦИК после выборов сообщит о «вопиющих попытках» сорвать голосование Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

По завершению избирательной кампании ЦИК планирует предоставить информацию о попытках вмешательства в процесс выборов президента РФ. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«ЦИК после кампании расскажет о вопиющих попытках противодействия выборам президента РФ», — заявила Памфилова. Трансляция ее выступления идет на сайте ЦИК.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что нарушителям на выборах грозит статья за госизмену. В первые дни президентских выборов в России произошла череда провокаций.

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По завершению избирательной кампании ЦИК планирует предоставить информацию о попытках вмешательства в процесс выборов президента РФ. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. «ЦИК после кампании расскажет о вопиющих попытках противодействия выборам президента РФ», — заявила Памфилова. Трансляция ее выступления идет на сайте ЦИК. Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что нарушителям на выборах грозит статья за госизмену. В первые дни президентских выборов в России произошла череда провокаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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