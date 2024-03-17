Памфилова пообещала после выборов рассказать о «вопиющих попытках» сорвать кампанию

Элла Памфилова заявила, что ЦИК после выборов сообщит о «вопиющих попытках» сорвать голосование
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
По завершению избирательной кампании ЦИК планирует предоставить информацию о попытках вмешательства в процесс выборов президента РФ. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
«ЦИК после кампании расскажет о вопиющих попытках противодействия выборам президента РФ», — заявила Памфилова. Трансляция ее выступления идет на сайте ЦИК.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что нарушителям на выборах грозит статья за госизмену. В первые дни президентских выборов в России произошла череда провокаций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.