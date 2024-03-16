Медведев: нарушителям на выборах грозит статья за госизмену

Тех, кто портит урны с бюллетенями на избирательных участках, могут начать судить за госизмену. Об этом предупредил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«Это не детская игра в спички или невинная шалость с зеленкой. Это прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают наши города», — написал Медведев в своем telegram-канале. Люди, совершающие такие преступления, должны осознавать, что «могут загреметь лет на 20 особого режима», подчеркнул зампред Совбеза. Он добавил, что такие люди — предатели и их деяния могут быть квалифицированы по статье 275 УК РФ — государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны.
В первые дни президентских выборов в России произошла череда провокаций. Несколько людей заливали зеленкой урны с бюллетенями, а также поджигали их. URA.RU выяснило, за какие провокации на выборах грозит срок.
Тех, кто портит урны с бюллетенями на избирательных участках, могут начать судить за госизмену. Об этом предупредил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Это не детская игра в спички или невинная шалость с зеленкой. Это прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают наши города», — написал Медведев в своем telegram-канале. Люди, совершающие такие преступления, должны осознавать, что «могут загреметь лет на 20 особого режима», подчеркнул зампред Совбеза. Он добавил, что такие люди — предатели и их деяния могут быть квалифицированы по статье 275 УК РФ — государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны. В первые дни президентских выборов в России произошла череда провокаций. Несколько людей заливали зеленкой урны с бюллетенями, а также поджигали их. URA.RU выяснило, за какие провокации на выборах грозит срок.