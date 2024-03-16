Медведев: нарушителям на выборах грозит статья за госизмену

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Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, портрет, медведев дмитрий
Медведев пригрозил строгим наказанием за попытки сорвать выборы Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Тех, кто портит урны с бюллетенями на избирательных участках, могут начать судить за госизмену. Об этом предупредил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Это не детская игра в спички или невинная шалость с зеленкой. Это прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают наши города», — написал Медведев в своем telegram-канале. Люди, совершающие такие преступления, должны осознавать, что «могут загреметь лет на 20 особого режима», подчеркнул зампред Совбеза. Он добавил, что такие люди — предатели и их деяния могут быть квалифицированы по статье 275 УК РФ — государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны.

В первые дни президентских выборов в России произошла череда провокаций. Несколько людей заливали зеленкой урны с бюллетенями, а также поджигали их. URA.RU выяснило, за какие провокации на выборах грозит срок.

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Тех, кто портит урны с бюллетенями на избирательных участках, могут начать судить за госизмену. Об этом предупредил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Это не детская игра в спички или невинная шалость с зеленкой. Это прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают наши города», — написал Медведев в своем telegram-канале. Люди, совершающие такие преступления, должны осознавать, что «могут загреметь лет на 20 особого режима», подчеркнул зампред Совбеза. Он добавил, что такие люди — предатели и их деяния могут быть квалифицированы по статье 275 УК РФ — государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны. В первые дни президентских выборов в России произошла череда провокаций. Несколько людей заливали зеленкой урны с бюллетенями, а также поджигали их. URA.RU выяснило, за какие провокации на выборах грозит срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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