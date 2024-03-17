В центре Екатеринбурга произошло массовое ДТП. Видео

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Клипарт. Магнитогорск, зима, рейд, безопасность, полиция, гибдд, дпс
На месте аварии работают автоинспекторы и медики скорой помощи Фото:

В Екатеринбурге на улице Амундсена вечером 17 марта столкнулись четыре автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи, сообщили очевидцы.

«На улице Амундсена произошло массовое ДТП. Столкнулись четыре автомобиля. На месте работают экипаж ДПС и скорая», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге на улице Амундсена вечером 17 марта столкнулись четыре автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи, сообщили очевидцы. «На улице Амундсена произошло массовое ДТП. Столкнулись четыре автомобиля. На месте работают экипаж ДПС и скорая», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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