На месте аварии работают автоинспекторы и медики скорой помощи
В Екатеринбурге на улице Амундсена вечером 17 марта столкнулись четыре автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи, сообщили очевидцы.
«На улице Амундсена произошло массовое ДТП. Столкнулись четыре автомобиля. На месте работают экипаж ДПС и скорая», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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