Часть россиян рискует потерять пенсию после сбоя в системе Минтруда

Российские работники при выходе на досрочную пенсию могут потерять денежные выплаты из-за сбоя в информсистеме Минтруда. Об этом сообщил «Коммерсант».
«В компаниях констатируют, что данные спецоценки рабочих мест, которая определяет вредность и опасность условий труда, частично пропали или отображаются неверно. Однако они необходимы Социальному фонду для расчета досрочных пенсий, на которые в РФ могут претендовать около восьми миллионов человек», —
Ряд работодателей рассказали о данной проблеме. Кроме того, информацию подтвердили в Федерации независимых профсоюзов РФ и в ассоциациях в сфере охраны труда. При этом в Минтруде сообщили изданию, что у Соцфонда есть альтернативные источники данных. Однако в фонде говорят о приоритетности данных поврежденной системы и необходимости судиться из-за некорректности расчетов.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Минтруда РФ. Ответ ожидается.
Ранее RTVI ссылаясь на статистику Социального фонда России и Росстата сообщил, что в будущем люди могут остаться без пенсий из-за серьезного демографического кризиса. В связи с этим пенсионный фонд не получает страховые взносы от каждого четвертого трудоспособного гражданина, передает «Царьград». Эксперты считают, что нынешний провал в рождаемости через 30 лет приведет к огромному дисбалансу между трудоспособным населением и пенсионерами.
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