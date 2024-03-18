Часть россиян рискует потерять пенсию после сбоя в системе Минтруда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакеры. Взлом компьютера. Курган, взлом, хакеры, монитор, it-технологиии, компьютерная клавиатура, взлом компьютера, персональные данные
Данные работников пропали или отображаются неверно Фото:

Российские работники при выходе на досрочную пенсию могут потерять денежные выплаты из-за сбоя в информсистеме Минтруда. Об этом сообщил «Коммерсант».

«В компаниях констатируют, что данные спецоценки рабочих мест, которая определяет вредность и опасность условий труда, частично пропали или отображаются неверно. Однако они необходимы Социальному фонду для расчета досрочных пенсий, на которые в РФ могут претендовать около восьми миллионов человек», — пишет издание.

Ряд работодателей рассказали о данной проблеме. Кроме того, информацию подтвердили в Федерации независимых профсоюзов РФ и в ассоциациях в сфере охраны труда. При этом в Минтруде сообщили изданию, что у Соцфонда есть альтернативные источники данных. Однако в фонде говорят о приоритетности данных поврежденной системы и необходимости судиться из-за некорректности расчетов.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Минтруда РФ. Ответ ожидается.

Ранее RTVI ссылаясь на статистику Социального фонда России и Росстата сообщил, что в будущем люди могут остаться без пенсий из-за серьезного демографического кризиса. В связи с этим пенсионный фонд не получает страховые взносы от каждого четвертого трудоспособного гражданина, передает «Царьград». Эксперты считают, что нынешний провал в рождаемости через 30 лет приведет к огромному дисбалансу между трудоспособным населением и пенсионерами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские работники при выходе на досрочную пенсию могут потерять денежные выплаты из-за сбоя в информсистеме Минтруда. Об этом сообщил «Коммерсант». «В компаниях констатируют, что данные спецоценки рабочих мест, которая определяет вредность и опасность условий труда, частично пропали или отображаются неверно. Однако они необходимы Социальному фонду для расчета досрочных пенсий, на которые в РФ могут претендовать около восьми миллионов человек», — пишет издание. Ряд работодателей рассказали о данной проблеме. Кроме того, информацию подтвердили в Федерации независимых профсоюзов РФ и в ассоциациях в сфере охраны труда. При этом в Минтруде сообщили изданию, что у Соцфонда есть альтернативные источники данных. Однако в фонде говорят о приоритетности данных поврежденной системы и необходимости судиться из-за некорректности расчетов. URA.RU направило запрос в пресс-службу Минтруда РФ. Ответ ожидается. Ранее RTVI ссылаясь на статистику Социального фонда России и Росстата сообщил, что в будущем люди могут остаться без пенсий из-за серьезного демографического кризиса. В связи с этим пенсионный фонд не получает страховые взносы от каждого четвертого трудоспособного гражданина, передает «Царьград». Эксперты считают, что нынешний провал в рождаемости через 30 лет приведет к огромному дисбалансу между трудоспособным населением и пенсионерами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...