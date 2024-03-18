Часть россиян рискует потерять пенсию после сбоя в системе Минтруда

18 марта 2024 в 05:31 Размер текста - 17 +

Данные работников пропали или отображаются неверно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские работники при выходе на досрочную пенсию могут потерять денежные выплаты из-за сбоя в информсистеме Минтруда. Об этом сообщил «Коммерсант». «В компаниях констатируют, что данные спецоценки рабочих мест, которая определяет вредность и опасность условий труда, частично пропали или отображаются неверно. Однако они необходимы Социальному фонду для расчета досрочных пенсий, на которые в РФ могут претендовать около восьми миллионов человек», — пишет издание. Ряд работодателей рассказали о данной проблеме. Кроме того, информацию подтвердили в Федерации независимых профсоюзов РФ и в ассоциациях в сфере охраны труда. При этом в Минтруде сообщили изданию, что у Соцфонда есть альтернативные источники данных. Однако в фонде говорят о приоритетности данных поврежденной системы и необходимости судиться из-за некорректности расчетов. URA.RU направило запрос в пресс-службу Минтруда РФ. Ответ ожидается. Ранее RTVI ссылаясь на статистику Социального фонда России и Росстата сообщил, что в будущем люди могут остаться без пенсий из-за серьезного демографического кризиса. В связи с этим пенсионный фонд не получает страховые взносы от каждого четвертого трудоспособного гражданина, передает «Царьград». Эксперты считают, что нынешний провал в рождаемости через 30 лет приведет к огромному дисбалансу между трудоспособным населением и пенсионерами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские работники при выходе на досрочную пенсию могут потерять денежные выплаты из-за сбоя в информсистеме Минтруда. Об этом сообщил «Коммерсант». «В компаниях констатируют, что данные спецоценки рабочих мест, которая определяет вредность и опасность условий труда, частично пропали или отображаются неверно. Однако они необходимы Социальному фонду для расчета досрочных пенсий, на которые в РФ могут претендовать около восьми миллионов человек», — пишет издание. Ряд работодателей рассказали о данной проблеме. Кроме того, информацию подтвердили в Федерации независимых профсоюзов РФ и в ассоциациях в сфере охраны труда. При этом в Минтруде сообщили изданию, что у Соцфонда есть альтернативные источники данных. Однако в фонде говорят о приоритетности данных поврежденной системы и необходимости судиться из-за некорректности расчетов. URA.RU направило запрос в пресс-службу Минтруда РФ. Ответ ожидается. Ранее RTVI ссылаясь на статистику Социального фонда России и Росстата сообщил, что в будущем люди могут остаться без пенсий из-за серьезного демографического кризиса. В связи с этим пенсионный фонд не получает страховые взносы от каждого четвертого трудоспособного гражданина, передает «Царьград». Эксперты считают, что нынешний провал в рождаемости через 30 лет приведет к огромному дисбалансу между трудоспособным населением и пенсионерами.