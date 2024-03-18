Челябинцы массово скупают складские помещения под магазины и производство

18 марта 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

В Челябинске за год спрос на аренду складов вырос на четверть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в феврале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года спрос на складские помещения вырос на 24%. Число предложений о продаже складов снизилось на 34%, при этом цена не изменилась, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Спрос на аренду складов в Челябинске за год вырос на 24%. Также по сравнению с февралем 2023 года в Челябинске предложение в сегменте аренды складских помещений уменьшилось на 34%. Цена за объект за этот же период почти не изменилась», — сообщили в пресс-службе. В то время как Челябинск в 2023 году обогнал другие города России по росту стоимости квартир на первичном и вторичном рынке, а цена гаражей и машиномест в среднем выросла в два раза, стоимость складов упала лишь на один процент, и составила к февралю 2024 года 190 тысяч рублей за квадратный метр. На данный момент проблема заключается в том, что хороших складских помещений в продаже почти не осталось, их значительно проще взять в аренду. Как прокомментировала ситуацию руководитель отдела продаж «коммерческая недвижимость» «Авито» Виктория Сафронова, несмотря на сокращение количества доступных для аренды складов за 2023 год, их совокупное предложение почти в пять раз превышает то, что мы видим в сегменте продажи. Подобрать подходящее складское помещение и арендовать его проще, чем купить. Это важно учитывать при желании быстро развивать бизнес и выходить со своими товарами в другие регионы России. В целом по России средняя площадь предлагаемых для покупки складов снизилась со 138 до 90 квадратных метров за 2023 год. При этом цены на объекты во многих городах практически не изменились. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в феврале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года спрос на складские помещения вырос на 24%. Число предложений о продаже складов снизилось на 34%, при этом цена не изменилась, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Спрос на аренду складов в Челябинске за год вырос на 24%. Также по сравнению с февралем 2023 года в Челябинске предложение в сегменте аренды складских помещений уменьшилось на 34%. Цена за объект за этот же период почти не изменилась», — сообщили в пресс-службе. В то время как Челябинск в 2023 году обогнал другие города России по росту стоимости квартир на первичном и вторичном рынке, а цена гаражей и машиномест в среднем выросла в два раза, стоимость складов упала лишь на один процент, и составила к февралю 2024 года 190 тысяч рублей за квадратный метр. На данный момент проблема заключается в том, что хороших складских помещений в продаже почти не осталось, их значительно проще взять в аренду. Как прокомментировала ситуацию руководитель отдела продаж «коммерческая недвижимость» «Авито» Виктория Сафронова, несмотря на сокращение количества доступных для аренды складов за 2023 год, их совокупное предложение почти в пять раз превышает то, что мы видим в сегменте продажи. Подобрать подходящее складское помещение и арендовать его проще, чем купить. Это важно учитывать при желании быстро развивать бизнес и выходить со своими товарами в другие регионы России. В целом по России средняя площадь предлагаемых для покупки складов снизилась со 138 до 90 квадратных метров за 2023 год. При этом цены на объекты во многих городах практически не изменились.