Жители ХМАО начали использовать значки викторины «Достижения Югры» в качестве пирсинга. Фото

Жители ХМАО используют значки предвыборной викторины в качестве пирсинга

18 марта 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

В ХМАО новый тренд — пирсинг с подарочным значком предвыборной викторины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Среди жителей ХМАО зародился новый тренд — пирсинг с подарочным значком предвыборной викторины. Трендсеттером стал житель Нефтеюганска, придумавший носить его в виде серьги. «Нормально крепится», — написал пользователь Сергей в паблике «Это Юганск, детка» и продемонстрировал фотоснимок, на котором прикрепил значок, выигранный во время викторины «Достижения Югры», в ухо в качестве сережки. В Югорске обнаружилось более радикальное предложение — применить значок для пирсинга интимных зон. Товар размещен на сервисе бесплатных объявлений и пока не вызвал нареканий модераторов. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО упали цены на значки с символикой округа, которые жители выиграли в викторине «Достижения Югры». За сутки их стоимость снизилась с миллионов рублей до ста рублей. Житель Югры продемонстрировал, как можно носить сувенирный знак Комментарий к посту в группе ВК «Это Юганск, детка» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди жителей ХМАО зародился новый тренд — пирсинг с подарочным значком предвыборной викторины. Трендсеттером стал житель Нефтеюганска, придумавший носить его в виде серьги. «Нормально крепится», — написал пользователь Сергей в паблике «Это Юганск, детка» и продемонстрировал фотоснимок, на котором прикрепил значок, выигранный во время викторины «Достижения Югры», в ухо в качестве сережки. В Югорске обнаружилось более радикальное предложение — применить значок для пирсинга интимных зон. Товар размещен на сервисе бесплатных объявлений и пока не вызвал нареканий модераторов. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО упали цены на значки с символикой округа, которые жители выиграли в викторине «Достижения Югры». За сутки их стоимость снизилась с миллионов рублей до ста рублей.