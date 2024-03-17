17 марта 2024

Жители ХМАО начали использовать значки викторины «Достижения Югры» в качестве пирсинга. Фото

Жители ХМАО используют значки предвыборной викторины в качестве пирсинга
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Курган, голосование, выборы 2024
В ХМАО новый тренд — пирсинг с подарочным значком предвыборной викторины Фото:

Среди жителей ХМАО зародился новый тренд — пирсинг с подарочным значком предвыборной викторины. Трендсеттером стал житель Нефтеюганска, придумавший носить его в виде серьги.

«Нормально крепится», — написал пользователь Сергей в паблике «Это Юганск, детка» и продемонстрировал фотоснимок, на котором прикрепил значок, выигранный во время викторины «Достижения Югры», в ухо в качестве сережки. В Югорске обнаружилось более радикальное предложение — применить значок для пирсинга интимных зон. Товар размещен на сервисе бесплатных объявлений и пока не вызвал нареканий модераторов.

Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО упали цены на значки с символикой округа, которые жители выиграли в викторине «Достижения Югры». За сутки их стоимость снизилась с миллионов рублей до ста рублей.

Житель Югры продемонстрировал, как можно носить сувенирный знак
Житель Югры продемонстрировал, как можно носить сувенирный знак

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Среди жителей ХМАО зародился новый тренд — пирсинг с подарочным значком предвыборной викторины. Трендсеттером стал житель Нефтеюганска, придумавший носить его в виде серьги. «Нормально крепится», — написал пользователь Сергей в паблике «Это Юганск, детка» и продемонстрировал фотоснимок, на котором прикрепил значок, выигранный во время викторины «Достижения Югры», в ухо в качестве сережки. В Югорске обнаружилось более радикальное предложение — применить значок для пирсинга интимных зон. Товар размещен на сервисе бесплатных объявлений и пока не вызвал нареканий модераторов. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО упали цены на значки с символикой округа, которые жители выиграли в викторине «Достижения Югры». За сутки их стоимость снизилась с миллионов рублей до ста рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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