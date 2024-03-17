Среди жителей ХМАО зародился новый тренд — пирсинг с подарочным значком предвыборной викторины. Трендсеттером стал житель Нефтеюганска, придумавший носить его в виде серьги.
«Нормально крепится», — написал пользователь Сергей в паблике «Это Юганск, детка» и продемонстрировал фотоснимок, на котором прикрепил значок, выигранный во время викторины «Достижения Югры», в ухо в качестве сережки. В Югорске обнаружилось более радикальное предложение — применить значок для пирсинга интимных зон. Товар размещен на сервисе бесплатных объявлений и пока не вызвал нареканий модераторов.
Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО упали цены на значки с символикой округа, которые жители выиграли в викторине «Достижения Югры». За сутки их стоимость снизилась с миллионов рублей до ста рублей.
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