Ветерану из ХМАО полгода не платили компенсацию из-за потери заявления

Прокуратура ХМАО наказала соцслужбу за потерю заявления жительницы на льготы

19 марта 2024 в 09:57 Размер текста - 17 +

Ветеран труда из Кондинского района полгода не получала компенсации из-за ошибки соцслужбы Фото: Александр Кадников © URA.RU Прокуратура ХМАО наказала казенное учреждение «Агентство социального благополучия населения» за то, что ветерану труда Кондинского района полгода не выплачивали компенсацию за коммунальные услуги. Проверка показала, что сотрудники учреждения не ввели данные о назначении выплат в программу после получения заявления от жительницы. «Прокуратурой Кондинского района установлено, что в сентябре 2023 г. жительница — ветеран труда обратилась с заявлением в казенное учреждение „Агентство социального благополучия населения“ по вопросу предоставления мер социальной поддержки. При этом в нарушение требований действующего законодательства фактически выплаты с сентября 2023 г. заявительнице не производились по причине невведения в программный комплекс необходимых сведений о назначенных выплатах», — сообщила окружная прокуратура в публикации на официальном сайте. Прокурор района внес представление руководителю учреждения, потребовав устранить нарушение. После обращения ведомства ветеран получила все денежные выплаты. Ранее URA.RU писало, что пенсионерке из Мегиона отказали в компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. После отказа прокуратура начала проверку в казенном учреждении «Агентство социального благополучия населения». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура ХМАО наказала казенное учреждение «Агентство социального благополучия населения» за то, что ветерану труда Кондинского района полгода не выплачивали компенсацию за коммунальные услуги. Проверка показала, что сотрудники учреждения не ввели данные о назначении выплат в программу после получения заявления от жительницы. «Прокуратурой Кондинского района установлено, что в сентябре 2023 г. жительница — ветеран труда обратилась с заявлением в казенное учреждение „Агентство социального благополучия населения“ по вопросу предоставления мер социальной поддержки. При этом в нарушение требований действующего законодательства фактически выплаты с сентября 2023 г. заявительнице не производились по причине невведения в программный комплекс необходимых сведений о назначенных выплатах», — сообщила окружная прокуратура в публикации на официальном сайте. Прокурор района внес представление руководителю учреждения, потребовав устранить нарушение. После обращения ведомства ветеран получила все денежные выплаты. Ранее URA.RU писало, что пенсионерке из Мегиона отказали в компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. После отказа прокуратура начала проверку в казенном учреждении «Агентство социального благополучия населения».