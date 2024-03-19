В Челябинской области ушли в декрет 445 отцов

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Весенний день. Челябинск, ребенок, коляска, младенец, семья, родители, отец, демография, забота
Декрет оформили на себя порядка 450 отцов Фото:

В Челябинской области 445 отцов ушли в декрет вместо матерей ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«445 мужчин получают пособие по уходу за родившимся ребенком. Отделение Социального фонда России по Челябинской области ежемесячно выплачивает родителю пособие в размере 40% среднего заработка за два предшествующих календарных года. Средства предоставляются до момента, когда ребенку исполнится 1,5 года», — уточнили в областном правительстве со ссылкой на данные соцфонда.

Как пояснил ио управляющего отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов, пособие может оформить на себя не только мама и папа малыша, но и любой другой работающий родственник. По данным соцфонда, в регионе отчисления получают более 18,5 тысячи жителей, это время засчитывается в стаж работы.

Сумма ежемесячной выплаты стартует от 9227 рублей и не может быть выше 49123 рублей. Общая сумма выплаченных средств за 2024 год превысила 545 миллионов рублей.

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В Челябинской области 445 отцов ушли в декрет вместо матерей ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «445 мужчин получают пособие по уходу за родившимся ребенком. Отделение Социального фонда России по Челябинской области ежемесячно выплачивает родителю пособие в размере 40% среднего заработка за два предшествующих календарных года. Средства предоставляются до момента, когда ребенку исполнится 1,5 года», — уточнили в областном правительстве со ссылкой на данные соцфонда. Как пояснил ио управляющего отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов, пособие может оформить на себя не только мама и папа малыша, но и любой другой работающий родственник. По данным соцфонда, в регионе отчисления получают более 18,5 тысячи жителей, это время засчитывается в стаж работы. Сумма ежемесячной выплаты стартует от 9227 рублей и не может быть выше 49123 рублей. Общая сумма выплаченных средств за 2024 год превысила 545 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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