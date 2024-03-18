18 марта 2024

Свердловские силовики назвали вероятную причину пожара в доме, где погибла семья

МВД: причиной пожара в доме в поселке Ис, где погибла семья, мог стать кабель
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, горящий дом, пламя, дом горит
В пожаре погибли четыре человека (архивное фото) Фото:

Одной из причин пожара в трехквартирном доме в поселке Ис (Свердловская область), в котором погибла семья, могло стать возгорание холодильника из-за возможной неисправности кабеля. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Представители МВД и СКР отрабатывают различные версии ЧП. Одной из приоритетных является возгорание холодильника из-за возможной неисправности кабеля. Более подробные и точные обстоятельства сыщики устанавливают. Ведется опрос односельчан и родных погибших. Искренние соболезнования близким и всем, кто знал семью», — отметил Горелых.

По предварительным данным, видимых признаков насильственной смерти сыщики, следователи и пожарные не обнаружили. С места происшествия изъяты фрагменты ковра со следами горения и два элемента электропроводки, добавил Горелых. Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП.

Дом вспыхнул ночью 19 марта. В пожаре погибла женщина и трое ее детей. Из здания спаслись шестеро человек, в том числе молодая мама вытащила грудничка. Потерпевшим дали временное жилье.

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Одной из причин пожара в трехквартирном доме в поселке Ис (Свердловская область), в котором погибла семья, могло стать возгорание холодильника из-за возможной неисправности кабеля. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Представители МВД и СКР отрабатывают различные версии ЧП. Одной из приоритетных является возгорание холодильника из-за возможной неисправности кабеля. Более подробные и точные обстоятельства сыщики устанавливают. Ведется опрос односельчан и родных погибших. Искренние соболезнования близким и всем, кто знал семью», — отметил Горелых. По предварительным данным, видимых признаков насильственной смерти сыщики, следователи и пожарные не обнаружили. С места происшествия изъяты фрагменты ковра со следами горения и два элемента электропроводки, добавил Горелых. Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП. Дом вспыхнул ночью 19 марта. В пожаре погибла женщина и трое ее детей. Из здания спаслись шестеро человек, в том числе молодая мама вытащила грудничка. Потерпевшим дали временное жилье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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