Свердловские силовики назвали вероятную причину пожара в доме, где погибла семья

МВД: причиной пожара в доме в поселке Ис, где погибла семья, мог стать кабель

19 марта 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

В пожаре погибли четыре человека (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одной из причин пожара в трехквартирном доме в поселке Ис (Свердловская область), в котором погибла семья, могло стать возгорание холодильника из-за возможной неисправности кабеля. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Представители МВД и СКР отрабатывают различные версии ЧП. Одной из приоритетных является возгорание холодильника из-за возможной неисправности кабеля. Более подробные и точные обстоятельства сыщики устанавливают. Ведется опрос односельчан и родных погибших. Искренние соболезнования близким и всем, кто знал семью», — отметил Горелых. По предварительным данным, видимых признаков насильственной смерти сыщики, следователи и пожарные не обнаружили. С места происшествия изъяты фрагменты ковра со следами горения и два элемента электропроводки, добавил Горелых. Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП. Дом вспыхнул ночью 19 марта. В пожаре погибла женщина и трое ее детей. Из здания спаслись шестеро человек, в том числе молодая мама вытащила грудничка. Потерпевшим дали временное жилье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одной из причин пожара в трехквартирном доме в поселке Ис (Свердловская область), в котором погибла семья, могло стать возгорание холодильника из-за возможной неисправности кабеля. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Представители МВД и СКР отрабатывают различные версии ЧП. Одной из приоритетных является возгорание холодильника из-за возможной неисправности кабеля. Более подробные и точные обстоятельства сыщики устанавливают. Ведется опрос односельчан и родных погибших. Искренние соболезнования близким и всем, кто знал семью», — отметил Горелых. По предварительным данным, видимых признаков насильственной смерти сыщики, следователи и пожарные не обнаружили. С места происшествия изъяты фрагменты ковра со следами горения и два элемента электропроводки, добавил Горелых. Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП. Дом вспыхнул ночью 19 марта. В пожаре погибла женщина и трое ее детей. Из здания спаслись шестеро человек, в том числе молодая мама вытащила грудничка. Потерпевшим дали временное жилье.