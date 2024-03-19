Челябинские депутаты работают над планом по реализации послания Путина

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Избрание Олега Гербера председателем Законодательного Собрания. Челябинск , денисенко алексей
Депутат Алексей Денисенко с коллегами подключится к реализации послания президента Федеральному Собранию Фото:

На заседании комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 19 марта депутаты заксобрания Челябинской области рассмотрели мероприятия, которые будут внесены в общий план работ ЗСО по реализации послания президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе заксобрания.

«Предстоит много работы по обозначенным в послании президента направлениям. Это строительство и ремонт объектов здравоохранения, спорта и образования, комплексное развитие территорий, дорожное строительство. Целый блок работ традиционно связан с подготовкой объектов ЖКХ к следующему отопительному периоду», — прокомментировал председатель комитета Алексей Денисенко.

Денисенко добавил, что глава государства инициировал новые национальные проекты, и после их формирования на федеральном уровне депутаты областного заксобрания подключатся к их реализации по своим направлениям. Также Денисенко обратил внимание коллег, что в числе приоритетных направлений работы комитета остаются вопросы обеспечения доступности жилья, модернизации коммунальной инфраструктуры, ускорения темпов газификации городов и сел.

Комитет по строительной политике и ЖКХ курирует два национальных проекта — «Жилье» и «Безопасные дороги», в состав которых входит семь региональных и десять государственных программ. Общее финансирование по этим направлениям в областном бюджете на 2024 год запланировано в размере более 82 миллиардов рублей, что составляет 24,8% всех бюджетных расходов.

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На заседании комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 19 марта депутаты заксобрания Челябинской области рассмотрели мероприятия, которые будут внесены в общий план работ ЗСО по реализации послания президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе заксобрания. «Предстоит много работы по обозначенным в послании президента направлениям. Это строительство и ремонт объектов здравоохранения, спорта и образования, комплексное развитие территорий, дорожное строительство. Целый блок работ традиционно связан с подготовкой объектов ЖКХ к следующему отопительному периоду», — прокомментировал председатель комитета Алексей Денисенко. Денисенко добавил, что глава государства инициировал новые национальные проекты, и после их формирования на федеральном уровне депутаты областного заксобрания подключатся к их реализации по своим направлениям. Также Денисенко обратил внимание коллег, что в числе приоритетных направлений работы комитета остаются вопросы обеспечения доступности жилья, модернизации коммунальной инфраструктуры, ускорения темпов газификации городов и сел. Комитет по строительной политике и ЖКХ курирует два национальных проекта — «Жилье» и «Безопасные дороги», в состав которых входит семь региональных и десять государственных программ. Общее финансирование по этим направлениям в областном бюджете на 2024 год запланировано в размере более 82 миллиардов рублей, что составляет 24,8% всех бюджетных расходов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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