Челябинские депутаты работают над планом по реализации послания Путина

19 марта 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Депутат Алексей Денисенко с коллегами подключится к реализации послания президента Федеральному Собранию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На заседании комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 19 марта депутаты заксобрания Челябинской области рассмотрели мероприятия, которые будут внесены в общий план работ ЗСО по реализации послания президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе заксобрания. «Предстоит много работы по обозначенным в послании президента направлениям. Это строительство и ремонт объектов здравоохранения, спорта и образования, комплексное развитие территорий, дорожное строительство. Целый блок работ традиционно связан с подготовкой объектов ЖКХ к следующему отопительному периоду», — прокомментировал председатель комитета Алексей Денисенко. Денисенко добавил, что глава государства инициировал новые национальные проекты, и после их формирования на федеральном уровне депутаты областного заксобрания подключатся к их реализации по своим направлениям. Также Денисенко обратил внимание коллег, что в числе приоритетных направлений работы комитета остаются вопросы обеспечения доступности жилья, модернизации коммунальной инфраструктуры, ускорения темпов газификации городов и сел. Комитет по строительной политике и ЖКХ курирует два национальных проекта — «Жилье» и «Безопасные дороги», в состав которых входит семь региональных и десять государственных программ. Общее финансирование по этим направлениям в областном бюджете на 2024 год запланировано в размере более 82 миллиардов рублей, что составляет 24,8% всех бюджетных расходов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На заседании комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 19 марта депутаты заксобрания Челябинской области рассмотрели мероприятия, которые будут внесены в общий план работ ЗСО по реализации послания президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе заксобрания. «Предстоит много работы по обозначенным в послании президента направлениям. Это строительство и ремонт объектов здравоохранения, спорта и образования, комплексное развитие территорий, дорожное строительство. Целый блок работ традиционно связан с подготовкой объектов ЖКХ к следующему отопительному периоду», — прокомментировал председатель комитета Алексей Денисенко. Денисенко добавил, что глава государства инициировал новые национальные проекты, и после их формирования на федеральном уровне депутаты областного заксобрания подключатся к их реализации по своим направлениям. Также Денисенко обратил внимание коллег, что в числе приоритетных направлений работы комитета остаются вопросы обеспечения доступности жилья, модернизации коммунальной инфраструктуры, ускорения темпов газификации городов и сел. Комитет по строительной политике и ЖКХ курирует два национальных проекта — «Жилье» и «Безопасные дороги», в состав которых входит семь региональных и десять государственных программ. Общее финансирование по этим направлениям в областном бюджете на 2024 год запланировано в размере более 82 миллиардов рублей, что составляет 24,8% всех бюджетных расходов.