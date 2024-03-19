СК официально прокомментировал аресты начальников пермских колоний

Следственные органы завели дела против задержанных начальников пермских колоний
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Следователи провели обыски и допрашивают свидетелей Фото:

Следственные органы завели уголовные дела в отношении двух начальников пермских колоний Дмитрия Ассанова и Ильи Асламова. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Пермскому краю. Уточняется, что руководителей колоний задержали за обвинения в получении взятки.

«Следственными органами возбуждены уголовные дела по статьям „Покушение на получение взятки, в крупном размере“, „Покушение на посредничество во взяточничестве, в крупном размере“ и „Получение взятки в особо крупном размере“. На данный момент в помещениях исправительных колоний проведены обыски, допрашиваются свидетели», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Начальника исправительной колонии №37 города Чусового Ильи Асламова и начальника колонии №29 Дмитрия Ассанова задержали 18 марта. Их подозревают в получении взятки. В задержании Ассанова участвовали сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД по Пермскому краю.

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Следственные органы завели уголовные дела в отношении двух начальников пермских колоний Дмитрия Ассанова и Ильи Асламова. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Пермскому краю. Уточняется, что руководителей колоний задержали за обвинения в получении взятки. «Следственными органами возбуждены уголовные дела по статьям „Покушение на получение взятки, в крупном размере“, „Покушение на посредничество во взяточничестве, в крупном размере“ и „Получение взятки в особо крупном размере“. На данный момент в помещениях исправительных колоний проведены обыски, допрашиваются свидетели», — сообщили в telegram-канале ведомства. Начальника исправительной колонии №37 города Чусового Ильи Асламова и начальника колонии №29 Дмитрия Ассанова задержали 18 марта. Их подозревают в получении взятки. В задержании Ассанова участвовали сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД по Пермскому краю.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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