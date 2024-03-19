Пермь вошла в топ-3 городов, где резко выросли цены на готовые квартиры

В Перми в феврале 2024 года цены на вторичную недвижимость выросли на 1,8%. Стоимость квадратного метра достигла 99 тысяч рублей. По скорости подорожания это третий результат в стране. Быстрее цены росли только в Краснодаре и Казани, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».
«За февраль цены на вторичную недвижимость в Перми выросли на 1,8% и превысили 99 000 рублей за квадратный метр. Сильнее за последний месяц подорожала только вторичная недвижимость в Краснодаре и Казани — там рост составил 3,2% и 1,9% соответственно», — сказано в исследовании.
Уточняется, что за год цены на готовые квартиры в Перми выросли на 12,7%. По мнению руководителя аналитики «Яндекс Недвижимости» Алексея Муханова, в будущем возможно снижение цен на «вторичку». Это связано с тем, что покупатели отдают предпочтение покупке квартир в новостройках. Из-за снижения спроса готовые квартиры могут упасть в цене.
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