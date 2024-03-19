Впервые свердловский боец СВО получил протез от фонда Путина. Фото

20 марта 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

Боец Денис Иглин первый свердловчанин, которому фонд установил протез Фото: Денис Моргунов © URA.RU Свердловскому бойцу Денису Иглину, потерявшему ногу во время выполнения боевых задач по направлению Кременная-Сватово, врачи установили высокотехнологичный спортивный протез. Теперь Иглин сможет вести активный образ жизни. Об этом URA.RU рассказали в региональном фонде «Защитники Отечества», который взял на себя все расходы на установку конструкции. «После долгого лечения и нескольких операций, включая ампутацию, Денис обратился в фонд „Защитники Отечества“ с просьбой о помощи в приобретении протеза. Заявка была оформлена в феврале, и уже 20 марта ему установили новую конструкцию. Благодаря этому Денис надеется вернуться к своим увлечениям, таким как походы и рыбалка. Это первый боец в области, которому установили суперсовременный протез», — отметили в региональном фонде «Защитники Отечества». После серьезного ранения и длительного восстановления Денис Иглин с оптимизмом смотрит в будущее, планируя вернуться к активным занятиям и хобби. «Протез спортивный, на нем можно бегать и заниматься спортом, можно даже нырять в бассейн. Я, конечно, пока много чего не могу на нем делать, время нужно, но надеюсь использовать его по полной», — поделился Иглин. Денис Иглин ушел на СВО добровольцем в составе казачьего отряда Барс 15. Служил гранатометчиком. 13 ноября произошел бой, где боец был ранен осколками от танкового снаряда. Ему раздробило левую ногу до колена. Иглин был эвакуирован в полевой госпиталь. Потом последовало полугодовое лечение в трех госпиталях. В общей сложности Денис перенес три операции, в том числе ампутацию. Денис Иглин лишился ноги из-за серьезного ранения во время выполнения боевых задач в зоне СВО Фото: Фонд «Защитники Отечества» Теперь ветеран боевых действий сможет вести активный образ жизни Фото: Фонд «Защитники Отечества» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловскому бойцу Денису Иглину, потерявшему ногу во время выполнения боевых задач по направлению Кременная-Сватово, врачи установили высокотехнологичный спортивный протез. Теперь Иглин сможет вести активный образ жизни. Об этом URA.RU рассказали в региональном фонде «Защитники Отечества», который взял на себя все расходы на установку конструкции. «После долгого лечения и нескольких операций, включая ампутацию, Денис обратился в фонд „Защитники Отечества“ с просьбой о помощи в приобретении протеза. Заявка была оформлена в феврале, и уже 20 марта ему установили новую конструкцию. Благодаря этому Денис надеется вернуться к своим увлечениям, таким как походы и рыбалка. Это первый боец в области, которому установили суперсовременный протез», — отметили в региональном фонде «Защитники Отечества». После серьезного ранения и длительного восстановления Денис Иглин с оптимизмом смотрит в будущее, планируя вернуться к активным занятиям и хобби. «Протез спортивный, на нем можно бегать и заниматься спортом, можно даже нырять в бассейн. Я, конечно, пока много чего не могу на нем делать, время нужно, но надеюсь использовать его по полной», — поделился Иглин. Денис Иглин ушел на СВО добровольцем в составе казачьего отряда Барс 15. Служил гранатометчиком. 13 ноября произошел бой, где боец был ранен осколками от танкового снаряда. Ему раздробило левую ногу до колена. Иглин был эвакуирован в полевой госпиталь. Потом последовало полугодовое лечение в трех госпиталях. В общей сложности Денис перенес три операции, в том числе ампутацию.