Пьяная свердловчанка убила мужчину 27 ударами ножом во время застолья

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Свердловчанку осудили на девять лет Фото:

В Богдановиче (Свердловская область) 42-летняя женщина во время застолья убила мужчину, ударив его ножом 27 раз. Суд приговорил свердловчанку к девяти годам лишения свободы в ИК, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Еще в сентябре 2023 года в осужденная распивала спиртные напитки со своим знакомым. В результате ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, у 42-летней женщины возник умысел, направленный на убийство потерпевшего. С силой нанесла потерпевшему не менее 27 ударов в область грудной клетки, верхних и нижних конечностей, головы и шеи», — сказано в сообщении. Мужчина скончался на месте происшествия.

Женщина признала свою вину частично, отметив, что защищалась от собутыльника. «Богдановичский горсуд назначил виновной наказание в виде 9 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима», — отметили в ведомстве.

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В Богдановиче (Свердловская область) 42-летняя женщина во время застолья убила мужчину, ударив его ножом 27 раз. Суд приговорил свердловчанку к девяти годам лишения свободы в ИК, рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Еще в сентябре 2023 года в осужденная распивала спиртные напитки со своим знакомым. В результате ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, у 42-летней женщины возник умысел, направленный на убийство потерпевшего. С силой нанесла потерпевшему не менее 27 ударов в область грудной клетки, верхних и нижних конечностей, головы и шеи», — сказано в сообщении. Мужчина скончался на месте происшествия. Женщина признала свою вину частично, отметив, что защищалась от собутыльника. «Богдановичский горсуд назначил виновной наказание в виде 9 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима», — отметили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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