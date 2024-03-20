Пьяная свердловчанка убила мужчину 27 ударами ножом во время застолья

20 марта 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Свердловчанку осудили на девять лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Богдановиче (Свердловская область) 42-летняя женщина во время застолья убила мужчину, ударив его ножом 27 раз. Суд приговорил свердловчанку к девяти годам лишения свободы в ИК, рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Еще в сентябре 2023 года в осужденная распивала спиртные напитки со своим знакомым. В результате ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, у 42-летней женщины возник умысел, направленный на убийство потерпевшего. С силой нанесла потерпевшему не менее 27 ударов в область грудной клетки, верхних и нижних конечностей, головы и шеи», — сказано в сообщении. Мужчина скончался на месте происшествия. Женщина признала свою вину частично, отметив, что защищалась от собутыльника. «Богдановичский горсуд назначил виновной наказание в виде 9 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Богдановиче (Свердловская область) 42-летняя женщина во время застолья убила мужчину, ударив его ножом 27 раз. Суд приговорил свердловчанку к девяти годам лишения свободы в ИК, рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Еще в сентябре 2023 года в осужденная распивала спиртные напитки со своим знакомым. В результате ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, у 42-летней женщины возник умысел, направленный на убийство потерпевшего. С силой нанесла потерпевшему не менее 27 ударов в область грудной клетки, верхних и нижних конечностей, головы и шеи», — сказано в сообщении. Мужчина скончался на месте происшествия. Женщина признала свою вину частично, отметив, что защищалась от собутыльника. «Богдановичский горсуд назначил виновной наказание в виде 9 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима», — отметили в ведомстве.