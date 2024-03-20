Симановский восхитился убранством Кремля на встрече с Путиным. Видео

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Финалисты конкурса красоты в Сима-ленде. Екатеринбург, люстры, сима ленд, офис сималенда
Золотое убранство — отличительная черта офиса «Сима-ленда» Фото:

Пытливые читатели URA.RU заметили как внимательно уральский меценат Андрей Симановский изучал потолок сразу после выступления президента РФ Владимира Путина на встрече с доверенными лицами. Удивленный блуждающий взгляд благотворителя они разглядели в трансляции телеканала «Россия», вещавшего из стен Андреевского зала Большого Кремлевского дворца 20 марта.

Небезразличное отношение Симановского к золотому цвету даже породило общероссийский мем «золотая школа», когда меценат отреставрировал родное учебное заведение на Вторчермете в Екатеринбурге. Золотом славен и офис компании «Сима-ленд», где часть интерьера сделана с весьма обильным применением благородного металла.

URA.RU решило поинтересоваться у бизнесмена, что же его так заинтересовало на встрече в Кремле. «Был ошеломлен красотой убранства», — объяснил Симановский, подтвердив, что действительно изучал позолоту на потолке старинного помещения.

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Пытливые читатели URA.RU заметили как внимательно уральский меценат Андрей Симановский изучал потолок сразу после выступления президента РФ Владимира Путина на встрече с доверенными лицами. Удивленный блуждающий взгляд благотворителя они разглядели в трансляции телеканала «Россия», вещавшего из стен Андреевского зала Большого Кремлевского дворца 20 марта. Небезразличное отношение Симановского к золотому цвету даже породило общероссийский мем «золотая школа», когда меценат отреставрировал родное учебное заведение на Вторчермете в Екатеринбурге. Золотом славен и офис компании «Сима-ленд», где часть интерьера сделана с весьма обильным применением благородного металла. URA.RU решило поинтересоваться у бизнесмена, что же его так заинтересовало на встрече в Кремле. «Был ошеломлен красотой убранства», — объяснил Симановский, подтвердив, что действительно изучал позолоту на потолке старинного помещения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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