Симановский восхитился убранством Кремля на встрече с Путиным. Видео

20 марта 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Золотое убранство — отличительная черта офиса «Сима-ленда» Фото: Размик Закарян © URA.RU Пытливые читатели URA.RU заметили как внимательно уральский меценат Андрей Симановский изучал потолок сразу после выступления президента РФ Владимира Путина на встрече с доверенными лицами. Удивленный блуждающий взгляд благотворителя они разглядели в трансляции телеканала «Россия», вещавшего из стен Андреевского зала Большого Кремлевского дворца 20 марта. Небезразличное отношение Симановского к золотому цвету даже породило общероссийский мем «золотая школа», когда меценат отреставрировал родное учебное заведение на Вторчермете в Екатеринбурге. Золотом славен и офис компании «Сима-ленд», где часть интерьера сделана с весьма обильным применением благородного металла. URA.RU решило поинтересоваться у бизнесмена, что же его так заинтересовало на встрече в Кремле. «Был ошеломлен красотой убранства», — объяснил Симановский, подтвердив, что действительно изучал позолоту на потолке старинного помещения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пытливые читатели URA.RU заметили как внимательно уральский меценат Андрей Симановский изучал потолок сразу после выступления президента РФ Владимира Путина на встрече с доверенными лицами. Удивленный блуждающий взгляд благотворителя они разглядели в трансляции телеканала «Россия», вещавшего из стен Андреевского зала Большого Кремлевского дворца 20 марта. Небезразличное отношение Симановского к золотому цвету даже породило общероссийский мем «золотая школа», когда меценат отреставрировал родное учебное заведение на Вторчермете в Екатеринбурге. Золотом славен и офис компании «Сима-ленд», где часть интерьера сделана с весьма обильным применением благородного металла. URA.RU решило поинтересоваться у бизнесмена, что же его так заинтересовало на встрече в Кремле. «Был ошеломлен красотой убранства», — объяснил Симановский, подтвердив, что действительно изучал позолоту на потолке старинного помещения.