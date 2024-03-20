В ХМАО мужчина, который насиловал падчериц, был неоднократно судим

Ранее сургутянин трижды привлекался к уголовной ответственности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сургутянин Александр, который несколько лет насиловал и избивал падчериц, нигде не работал и был неоднократно судим, в том числе за насильственные действия сексуального характера. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«[Александр был осужден] в 1999 году за кражу, получил условный срок, в 2003 году за насильственные действия сексуального характера — пять лет условно, в 2015 за угрозу убийством — обязательные работы. К административной ответственности не привлекался», — рассказал источник.

По информации инсайдера, нынешнее уголовное дело расследуется с апреля 2023 года, когда мужчина был заключен под стражу. На время следствия у него были изъяты электронные носители. «Возможно, в ходе расследования всплыли доказательства для возбуждения новых эпизодов [по уголовному делу]», — рассказал источник.

Агентство направило запрос в УМВД и следственный комитет ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО несколько лет избивал и насиловал падчериц. В настоящий момент он заключен под стражу, продолжается расследование уголовного дела.