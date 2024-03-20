Бастрыкин заинтересовался делом об избиении мигрантами свердловского подростка

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал завести уголовное дело по факту избиения мигрантами подростка в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Информацию об этом опубликовала пресс-служба СК в своем telegram-канале.
«Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту конфликта между подростком и мужчинами неславянской внешности в Нижнем Тагиле. Мигранты избили молодого человека, ему потребовалась медпомощь», — говорится в сообщении представителей СК.
По данным ведомства, Бастрыкин ждет доклад по делу от руководителя СУ СК России по Свердловской области Константина Мирошниченко. Ведется расследование происшествия.
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