20 марта 2024

Бастрыкин заинтересовался делом об избиении мигрантами свердловского подростка

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин приказал проверить дело об избиении свердловского мальчика Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал завести уголовное дело по факту избиения мигрантами подростка в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Информацию об этом опубликовала пресс-служба СК в своем telegram-канале.

«Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту конфликта между подростком и мужчинами неславянской внешности в Нижнем Тагиле. Мигранты избили молодого человека, ему потребовалась медпомощь», — говорится в сообщении представителей СК.

По данным ведомства, Бастрыкин ждет доклад по делу от руководителя СУ СК России по Свердловской области Константина Мирошниченко. Ведется расследование происшествия.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал завести уголовное дело по факту избиения мигрантами подростка в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Информацию об этом опубликовала пресс-служба СК в своем telegram-канале. «Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту конфликта между подростком и мужчинами неславянской внешности в Нижнем Тагиле. Мигранты избили молодого человека, ему потребовалась медпомощь», — говорится в сообщении представителей СК. По данным ведомства, Бастрыкин ждет доклад по делу от руководителя СУ СК России по Свердловской области Константина Мирошниченко. Ведется расследование происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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