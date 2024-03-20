Челябинская модель Шейк показала, как проводит время в отпускеФото: социальные сети Ирины Шейк
Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, опубликовала фотографии из отпуска. Серией снимков она поделилась на своей странице в социальных сетях.
«Back into the wild», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В переводе надпись звучит как «Обратно в дикую природу».
В подборке Ирина Шейк собрала селфи и фото в полный рост в пляжном леопардовом платье комбинация. Помимо себя модель запечатлела несколько кадров с природой и живностью курорта.
Ранее Шейк снялась для обложки журнала Vogue. Нидерландский выпуск стал олицетворением бунтарства, которое через образ передала модель.
Леопардовый образ Ирины Шейк, в котором она появилась на пляже
Фото: Ирина Шейк в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)
Селфи модели Шейк в воде
Фото: Ирина Шейк в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)
Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, опубликовала фотографии из отпуска. Серией снимков она поделилась на своей странице в социальных сетях. «Back into the wild», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В переводе надпись звучит как «Обратно в дикую природу». В подборке Ирина Шейк собрала селфи и фото в полный рост в пляжном леопардовом платье комбинация. Помимо себя модель запечатлела несколько кадров с природой и живностью курорта. Ранее Шейк снялась для обложки журнала Vogue. Нидерландский выпуск стал олицетворением бунтарства, которое через образ передала модель.