Челябинская модель Ирина Шейк поделилась фотографиями из отпуска. Фото

21 марта 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Челябинская модель Шейк показала, как проводит время в отпуске Фото: социальные сети Ирины Шейк Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, опубликовала фотографии из отпуска. Серией снимков она поделилась на своей странице в социальных сетях. «Back into the wild», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В переводе надпись звучит как «Обратно в дикую природу». В подборке Ирина Шейк собрала селфи и фото в полный рост в пляжном леопардовом платье комбинация. Помимо себя модель запечатлела несколько кадров с природой и живностью курорта. Ранее Шейк снялась для обложки журнала Vogue. Нидерландский выпуск стал олицетворением бунтарства, которое через образ передала модель. Леопардовый образ Ирины Шейк, в котором она появилась на пляже Фото: Ирина Шейк в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) Селфи модели Шейк в воде Фото: Ирина Шейк в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, опубликовала фотографии из отпуска. Серией снимков она поделилась на своей странице в социальных сетях. «Back into the wild», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В переводе надпись звучит как «Обратно в дикую природу». В подборке Ирина Шейк собрала селфи и фото в полный рост в пляжном леопардовом платье комбинация. Помимо себя модель запечатлела несколько кадров с природой и живностью курорта. Ранее Шейк снялась для обложки журнала Vogue. Нидерландский выпуск стал олицетворением бунтарства, которое через образ передала модель.