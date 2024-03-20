20 марта 2024

Челябинская модель Ирина Шейк поделилась фотографиями из отпуска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Шейк Ирина, шейк ирина
Челябинская модель Шейк показала, как проводит время в отпуске Фото:

Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, опубликовала фотографии из отпуска. Серией снимков она поделилась на своей странице в социальных сетях.

«Back into the wild», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В переводе надпись звучит как «Обратно в дикую природу».

В подборке Ирина Шейк собрала селфи и фото в полный рост в пляжном леопардовом платье комбинация. Помимо себя модель запечатлела несколько кадров с природой и живностью курорта.

Ранее Шейк снялась для обложки журнала Vogue. Нидерландский выпуск стал олицетворением бунтарства, которое через образ передала модель.

Леопардовый образ Ирины Шейк, в котором она появилась на пляже
Леопардовый образ Ирины Шейк, в котором она появилась на пляже
Фото:
Селфи модели Шейк в воде
Селфи модели Шейк в воде
Фото:

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Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, опубликовала фотографии из отпуска. Серией снимков она поделилась на своей странице в социальных сетях. «Back into the wild», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В переводе надпись звучит как «Обратно в дикую природу». В подборке Ирина Шейк собрала селфи и фото в полный рост в пляжном леопардовом платье комбинация. Помимо себя модель запечатлела несколько кадров с природой и живностью курорта. Ранее Шейк снялась для обложки журнала Vogue. Нидерландский выпуск стал олицетворением бунтарства, которое через образ передала модель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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