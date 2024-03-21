Главный свердловский наркоборец засудил крупнейшее СМИ Шкулева

Свердловский наркоборец Руслан Дауров выиграл суд у Е1

21 марта 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

По решению суда портал должен выплатить 60 тысяч рублей и опубликовать опровержение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальник подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в ГУ МВД по Свердловской области Руслан Дауров засудил издание Е1 (портал является крупнейшим в холдинге Виктора Шкулева). Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, в 2022 году Е1 разместил несколько материалов, которые порочили честь и достоинство полиции и Руслана Даурова, когда он еще возглавлял ведомство в Каменске-Уральском. По информации от Горелых, в публикациях было указано, что офицер был судим, его отец якобы работал заместителем министра МВД Адыгеи и в 2012 году был осужден за подделку больничного листа. «Суд обязал „Е1.РУ Екатеринбург Онлайн“ (учредитель ООО „Интернет Технологии“) опровергнуть ранее опубликованные сведения об истце путем их удаления, а также разместить на информационном портале опровержение несоответствующих действительности сведений с обязательной публикацией текста судебного решения», — пояснил полковник Горелых. Кроме этого, издание должно выплатить Даурову компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей. Главный свердловский наркоборец планирует направить их на благотворительность — в детские дома региона. В разговоре с URA.RU главный редактор Е1 Александр Ашбель заверил, что издание выполнит решение. «Но мы будем его обжаловать в кассационной инстанции», — объяснил глава портала. Дауров возглавил полицию Каменска-Уральского в 2021 году. Спустя два года он перешел на службу в главк на фоне громких криминальных историй в городе, которые тянулись с лета 2023-го. Среди них — дело 16-летней Даны Ильиных, которую нашли мертвой в овраге, убийство боксера в ночном клубе и суд над двумя мужчинами, бросившими девушку с голубыми волосами в фонтан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в ГУ МВД по Свердловской области Руслан Дауров засудил издание Е1 (портал является крупнейшим в холдинге Виктора Шкулева). Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, в 2022 году Е1 разместил несколько материалов, которые порочили честь и достоинство полиции и Руслана Даурова, когда он еще возглавлял ведомство в Каменске-Уральском. По информации от Горелых, в публикациях было указано, что офицер был судим, его отец якобы работал заместителем министра МВД Адыгеи и в 2012 году был осужден за подделку больничного листа. «Суд обязал „Е1.РУ Екатеринбург Онлайн“ (учредитель ООО „Интернет Технологии“) опровергнуть ранее опубликованные сведения об истце путем их удаления, а также разместить на информационном портале опровержение несоответствующих действительности сведений с обязательной публикацией текста судебного решения», — пояснил полковник Горелых. Кроме этого, издание должно выплатить Даурову компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей. Главный свердловский наркоборец планирует направить их на благотворительность — в детские дома региона. В разговоре с URA.RU главный редактор Е1 Александр Ашбель заверил, что издание выполнит решение. «Но мы будем его обжаловать в кассационной инстанции», — объяснил глава портала. Дауров возглавил полицию Каменска-Уральского в 2021 году. Спустя два года он перешел на службу в главк на фоне громких криминальных историй в городе, которые тянулись с лета 2023-го. Среди них — дело 16-летней Даны Ильиных, которую нашли мертвой в овраге, убийство боксера в ночном клубе и суд над двумя мужчинами, бросившими девушку с голубыми волосами в фонтан.