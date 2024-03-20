20 марта 2024

В ХМАО в рекордные сроки построили колледж на 450 мест

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске построили новый корпус Технолого-педагогического колледжа Фото:

В Ханты-Мансийске за год построили новый корпус Технолого-педагогического колледжа на 450 человек. Публикация об этом появилась в telegram-канале департамента строительства и ЖКХ Югры.

«Совсем скоро студенты Технолого-педагогического колледжа начнут учиться в новом корпусе площадью более 10 000 кв. м. Его построили всего за 1 год и 3 месяца — сдали раньше срока. В рамках заседания штаба по объектам капитального строительства в образовательном учреждении прошла общественная приемка», — сообщили в публикации канала. По данным подрядчика, сроки строительства объекта сократили в два раза.

Сами студенты колледжа принимали участие в проектировании нового корпуса. Внутри здания расположено 16 аудиторий-трансформеров, центр проведения экзаменов для поваров, а также библиотека и просторная столовая на 150 посетителей.

Новый корпус Технолого-педагогического колледжа в Ханты-Мансийске
Новый корпус Технолого-педагогического колледжа в Ханты-Мансийске

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В Ханты-Мансийске за год построили новый корпус Технолого-педагогического колледжа на 450 человек. Публикация об этом появилась в telegram-канале департамента строительства и ЖКХ Югры. «Совсем скоро студенты Технолого-педагогического колледжа начнут учиться в новом корпусе площадью более 10 000 кв. м. Его построили всего за 1 год и 3 месяца — сдали раньше срока. В рамках заседания штаба по объектам капитального строительства в образовательном учреждении прошла общественная приемка», — сообщили в публикации канала. По данным подрядчика, сроки строительства объекта сократили в два раза. Сами студенты колледжа принимали участие в проектировании нового корпуса. Внутри здания расположено 16 аудиторий-трансформеров, центр проведения экзаменов для поваров, а также библиотека и просторная столовая на 150 посетителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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