В ХМАО в рекордные сроки построили колледж на 450 мест

В Ханты-Мансийске за год построили новый корпус Технолого-педагогического колледжа на 450 человек. Публикация об этом появилась в telegram-канале департамента строительства и ЖКХ Югры.
«Совсем скоро студенты Технолого-педагогического колледжа начнут учиться в новом корпусе площадью более 10 000 кв. м. Его построили всего за 1 год и 3 месяца — сдали раньше срока. В рамках заседания штаба по объектам капитального строительства в образовательном учреждении прошла общественная приемка», — сообщили в публикации канала. По данным подрядчика, сроки строительства объекта сократили в два раза.
Сами студенты колледжа принимали участие в проектировании нового корпуса. Внутри здания расположено 16 аудиторий-трансформеров, центр проведения экзаменов для поваров, а также библиотека и просторная столовая на 150 посетителей.
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