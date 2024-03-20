Общество Образование В ХМАО в рекордные сроки построили колледж на 450 мест 21 марта 2024 в 16:53 Размер текста - 17 + В Ханты-Мансийске построили новый корпус Технолого-педагогического колледжа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийске за год построили новый корпус Технолого-педагогического колледжа на 450 человек. Публикация об этом появилась в telegram-канале департамента строительства и ЖКХ Югры. «Совсем скоро студенты Технолого-педагогического колледжа начнут учиться в новом корпусе площадью более 10 000 кв. м. Его построили всего за 1 год и 3 месяца — сдали раньше срока. В рамках заседания штаба по объектам капитального строительства в образовательном учреждении прошла общественная приемка», — сообщили в публикации канала. По данным подрядчика, сроки строительства объекта сократили в два раза. Сами студенты колледжа принимали участие в проектировании нового корпуса. Внутри здания расположено 16 аудиторий-трансформеров, центр проведения экзаменов для поваров, а также библиотека и просторная столовая на 150 посетителей. Новый корпус Технолого-педагогического колледжа в Ханты-Мансийске Telegram-канал «Депстрой и ЖКХ Югры» — https://t.me/depstroy86/2852 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Ханты-Мансийске за год построили новый корпус Технолого-педагогического колледжа на 450 человек. Публикация об этом появилась в telegram-канале департамента строительства и ЖКХ Югры. «Совсем скоро студенты Технолого-педагогического колледжа начнут учиться в новом корпусе площадью более 10 000 кв. м. Его построили всего за 1 год и 3 месяца — сдали раньше срока. В рамках заседания штаба по объектам капитального строительства в образовательном учреждении прошла общественная приемка», — сообщили в публикации канала. По данным подрядчика, сроки строительства объекта сократили в два раза. Сами студенты колледжа принимали участие в проектировании нового корпуса. Внутри здания расположено 16 аудиторий-трансформеров, центр проведения экзаменов для поваров, а также библиотека и просторная столовая на 150 посетителей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям