Умер главный балетмейстер Свердловской музкомедии

Главный балетмейстер Свердловской музкомедии Владислав Разноглядов умер 22 марта. Ему было 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского театра музыкальной комедии.
«На 86-м году ушел из жизни наш старший коллега — хореограф, главный балетмейстер Свердловской музкомедии, заслуженный деятель искусств РФ Владислав Павлович Разноглядов», — пишет пресс-служба в группе «Свердловский театр музыкальной комедии» в соцсети «ВКонтакте». На должности главного балетмейстера он проработал 35 лет, сказано в тексте.
В 1990 году Разноглядов создал первую Детскую вокально-хореографическую студию театра. Там он 21 год занимал должность художественного руководителя. Отмечается, что полторы тысячи его учеников стали студентами и выпускниками хореографических и театральных ВУЗов России.
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