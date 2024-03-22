Умер главный балетмейстер Свердловской музкомедии

Главный балетмейстер Свердловской музкомедии Владислав Разноглядов умер в 85 лет

22 марта 2024 в 22:39 Размер текста - 17 +

Владиславу Разноглядову было 85 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главный балетмейстер Свердловской музкомедии Владислав Разноглядов умер 22 марта. Ему было 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского театра музыкальной комедии. «На 86-м году ушел из жизни наш старший коллега — хореограф, главный балетмейстер Свердловской музкомедии, заслуженный деятель искусств РФ Владислав Павлович Разноглядов», — пишет пресс-служба в группе «Свердловский театр музыкальной комедии» в соцсети «ВКонтакте». На должности главного балетмейстера он проработал 35 лет, сказано в тексте. В 1990 году Разноглядов создал первую Детскую вокально-хореографическую студию театра. Там он 21 год занимал должность художественного руководителя. Отмечается, что полторы тысячи его учеников стали студентами и выпускниками хореографических и театральных ВУЗов России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный балетмейстер Свердловской музкомедии Владислав Разноглядов умер 22 марта. Ему было 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского театра музыкальной комедии. «На 86-м году ушел из жизни наш старший коллега — хореограф, главный балетмейстер Свердловской музкомедии, заслуженный деятель искусств РФ Владислав Павлович Разноглядов», — пишет пресс-служба в группе «Свердловский театр музыкальной комедии» в соцсети «ВКонтакте». На должности главного балетмейстера он проработал 35 лет, сказано в тексте. В 1990 году Разноглядов создал первую Детскую вокально-хореографическую студию театра. Там он 21 год занимал должность художественного руководителя. Отмечается, что полторы тысячи его учеников стали студентами и выпускниками хореографических и театральных ВУЗов России.