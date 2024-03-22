22 марта 2024

КХЛ отменила матч магнитогорского «Металлурга»

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"Металлург" – ЦСКА. Плей-офф (вторая игра). Магнитогорск, кхл, хоккеист, плей-офф, хк металлург, хоккей, голдобин николай, капа
Команда в полном составе находится в Москве Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отменила четвертый матч четвертьфинала «Спартак» — «Металлург», который должен был состояться 23 марта. Команда из Челябинской области в полном составе находится в московском отеле, сообщает пресс-служба клуба.

«В связи с трагическими событиями, произошедшими в пятницу в Москве, было принято решение перенести четвертый матч четвертьфинала „Спартак“ — „Металлург“ на другую дату. О новом времени матча Лига сообщит дополнительно», — говорится в telegram-канале магнитогорского «Металлурга».

Матч должен был пройти в Москве. Игроки, тренеры и персонал команды «Металлург» в полном составе находятся в отеле, добавили в клубе.

Обновлено 23 марта в 14:26 по уральскому времени:

Пятый матч «Спартак» — «Металлург», который должен был пройти 25 марта в Магнитогорске, также переносится. Билеты будут действительны на новую дату. В случае необходимости, сдать их можно в кассах «Арены Металлург» или онлайн, сообщается в telegram-канале магнитогорского хоккейного клуба.

По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, 23—24 марта в регионе отменены развлекательные и увеселительные мероприятия. Причиной стал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отменила четвертый матч четвертьфинала «Спартак» — «Металлург», который должен был состояться 23 марта. Команда из Челябинской области в полном составе находится в московском отеле, сообщает пресс-служба клуба. «В связи с трагическими событиями, произошедшими в пятницу в Москве, было принято решение перенести четвертый матч четвертьфинала „Спартак“ — „Металлург“ на другую дату. О новом времени матча Лига сообщит дополнительно», — говорится в telegram-канале магнитогорского «Металлурга». Матч должен был пройти в Москве. Игроки, тренеры и персонал команды «Металлург» в полном составе находятся в отеле, добавили в клубе. Обновлено 23 марта в 14:26 по уральскому времени: Пятый матч «Спартак» — «Металлург», который должен был пройти 25 марта в Магнитогорске, также переносится. Билеты будут действительны на новую дату. В случае необходимости, сдать их можно в кассах «Арены Металлург» или онлайн, сообщается в telegram-канале магнитогорского хоккейного клуба. По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, 23—24 марта в регионе отменены развлекательные и увеселительные мероприятия. Причиной стал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.
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Ссылки по теме
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