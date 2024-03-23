23 марта 2024
22 марта 2024

МЧС предупредило пермяков о сильном гололеде

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
Гололед ожидается в отдельных районах Пермского края Фото:

В отдельных районах Пермского края 25 марта ожидается гололед. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

«По данным Пермского ЦГМС 25 марта прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия: ночью на дорогах в отдельных районах гололедица. Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение количества ДТП на дорогах», — сообщили в пресс-службе ведомства.

МЧС просит избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними. При авариях на сетях электроснабжения следует обесточить все электроприборы. Водителям в ведомстве рекомендуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а пешеходам — быть осторожными при передвижении пешком и переходе проезжей части.

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В отдельных районах Пермского края 25 марта ожидается гололед. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. «По данным Пермского ЦГМС 25 марта прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия: ночью на дорогах в отдельных районах гололедица. Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение количества ДТП на дорогах», — сообщили в пресс-службе ведомства. МЧС просит избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними. При авариях на сетях электроснабжения следует обесточить все электроприборы. Водителям в ведомстве рекомендуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а пешеходам — быть осторожными при передвижении пешком и переходе проезжей части.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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