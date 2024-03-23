МЧС предупредило пермяков о сильном гололеде

В отдельных районах Пермского края 25 марта ожидается гололед. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.
«По данным Пермского ЦГМС 25 марта прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия: ночью на дорогах в отдельных районах гололедица. Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение количества ДТП на дорогах», — сообщили в пресс-службе ведомства.
МЧС просит избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними. При авариях на сетях электроснабжения следует обесточить все электроприборы. Водителям в ведомстве рекомендуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а пешеходам — быть осторожными при передвижении пешком и переходе проезжей части.
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