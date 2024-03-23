23 марта 2024
22 марта 2024

В Пермском крае закроются две ледовые переправы

© Служба новостей «URA.RU»
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Восстановление переправы на реке Лямин, разрушенной ледоходом. Сургут, рабочий на переправе
В Пермском крае продолжают действовать девять ледовых переправ Фото:

В Соликамском городском округе Пермского края 25 марта закроются две ледовые переправы через реку Кама. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности.

«В Соликамском городском округе 25 марта в 00:00 закроются две ледовые переправы в п. Нижний склад, пр. Боровская Воложка в п. Усть-Боровая. В Пермском крае продолжат действовать девять ледовых переправ», — сообщили на сайте министерства.

В минтербезе напомнили водителям и пассажирам, что выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 километров в час, а перед выездом на лед следует отключить блокировку дверей и отстегнуть ремни безопасности. На ледовых переправах запрещены остановки, развороты, рывки, обгоны автомобилей и заправка их горючим, а также не рекомендуется движение транспортных средств при плохой видимости.

Ранее ледовую переправу закрыли в Оханском округе. Она прекратила работу с 20:00 23 марта.

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В Соликамском городском округе Пермского края 25 марта закроются две ледовые переправы через реку Кама. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности. «В Соликамском городском округе 25 марта в 00:00 закроются две ледовые переправы в п. Нижний склад, пр. Боровская Воложка в п. Усть-Боровая. В Пермском крае продолжат действовать девять ледовых переправ», — сообщили на сайте министерства. В минтербезе напомнили водителям и пассажирам, что выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 километров в час, а перед выездом на лед следует отключить блокировку дверей и отстегнуть ремни безопасности. На ледовых переправах запрещены остановки, развороты, рывки, обгоны автомобилей и заправка их горючим, а также не рекомендуется движение транспортных средств при плохой видимости. Ранее ледовую переправу закрыли в Оханском округе. Она прекратила работу с 20:00 23 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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