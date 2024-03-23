В Пермском крае закроются две ледовые переправы

В Соликамском городском округе Пермского края 25 марта закроются две ледовые переправы через реку Кама. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности.
«В Соликамском городском округе 25 марта в 00:00 закроются две ледовые переправы в п. Нижний склад, пр. Боровская Воложка в п. Усть-Боровая. В Пермском крае продолжат действовать девять ледовых переправ», — сообщили на сайте министерства.
В минтербезе напомнили водителям и пассажирам, что выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 километров в час, а перед выездом на лед следует отключить блокировку дверей и отстегнуть ремни безопасности. На ледовых переправах запрещены остановки, развороты, рывки, обгоны автомобилей и заправка их горючим, а также не рекомендуется движение транспортных средств при плохой видимости.
Ранее ледовую переправу закрыли в Оханском округе. Она прекратила работу с 20:00 23 марта.
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