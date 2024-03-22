В Пермском крае закрыли ледовую переправу

Закрывается переправа «Оханск — Юго-Камский»
В Оханском округе (Пермский край) закрывают ледовую переправу. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по региону в своем telegram-канале.
«Прекращает работу ледовая переправа „Оханск — Юго-Камский“ с 20 часов 23 марта. В крае действуют 11 ледовых переправ», — говорится в сообщении представителей МЧС.
На действующих переправах по льду водителям запрещены остановки, развороты, рывки, обгоны автомобилей. Также нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда, предупредили представители ведомства.
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