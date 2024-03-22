22 марта 2024

В Пермском крае закрыли ледовую переправу

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г, зимняя дорога
Закрывается переправа «Оханск — Юго-Камский» Фото:

В Оханском округе (Пермский край) закрывают ледовую переправу. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по региону в своем telegram-канале.

«Прекращает работу ледовая переправа „Оханск — Юго-Камский“ с 20 часов 23 марта. В крае действуют 11 ледовых переправ», — говорится в сообщении представителей МЧС.

На действующих переправах по льду водителям запрещены остановки, развороты, рывки, обгоны автомобилей. Также нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда, предупредили представители ведомства.

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В Оханском округе (Пермский край) закрывают ледовую переправу. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по региону в своем telegram-канале. «Прекращает работу ледовая переправа „Оханск — Юго-Камский“ с 20 часов 23 марта. В крае действуют 11 ледовых переправ», — говорится в сообщении представителей МЧС. На действующих переправах по льду водителям запрещены остановки, развороты, рывки, обгоны автомобилей. Также нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда, предупредили представители ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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