Карта спецоперации на Украине 21 марта: в Киеве произошла серия взрывов, ВСУ обстреляли Белгород

Мэр Киева Кличко: в городе прогремели взрывы, повреждены два предприятия

21 марта 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ ликвидировала опорный пункт ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе прозвучала серия взрывов. По его словам, сработали системы ПВО. Карта спецоперации и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Взрывы в Киеве Утром мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе слышны взрывы. Он отметил, что в Киеве работает система ПВО. После взрывов в Подольском районе получили повреждения два предприятия. По информации ТАСС, повреждена трансформаторная подстанция и нежилое помещение. Очевидцы рассказали ТАСС, что взрывы были в нескольких районах города, в центре Киева заметили столб черного дыма. Воздушная тревога была также в других регионах Украины. Обстрел Белгородской области В Минобороны РФ сообщили, что российские ПВО уничтожили над Белгородской областью десять реактивных снарядов «Вампир». По информации telegram-канала Shot, повреждения получило два многоэтажных дома. Также отмечается, что была повреждена «Белгород Арена». По словам очевидцев, есть пострадавший, однако официально информация не подтверждалась. В военном ведомстве РФ заявили, что расчеты РСЗО «Смерч» ликвидировали артиллерийский расчет украинских формирований в приграничном районе Белгородской области. По данным Минобороны, ВС РФ уничтожили американскую гаубицу, РСЗО «Град» и боевые бронемашины украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Украинские ДРГ регулярно предпринимают попытки атаковать приграничные территории РФ, передает telegram-канал военкора Семена Пегова Wargonzo. «ВСУ бьют по приграничным территориям России используя реактивную и ствольную артиллерию, нанося удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре», — говорится в сообщении. Донецкое направление В Минобороны РФ заявили, что российские беспилотники ликвидировали технику и опорный пункт ВСУ под Авдеевкой. По информации ведомства, операторы ВС РФ подняли в воздух разведывательный дрон после того, как скрытно выдвинулись к позициям ВСУ через лесопосадки. Российские военные притесняют ВСУ на линии Тоненькое-Орловка-Бердычи, передает Wargonzo. По его данным, в районе Тоненького есть продвижение у ВС РФ, где ВСУ оставили территорию дач. Также российские солдаты продвигаются в районе Орловки. Бахмутское направление Российская армия продолжает наступательные действия у населенного пункта Ивановское (Красное), передает Wargonzo. Также ВС РФ предпринимали штурмовые действия в Богдановке. Купянское направление Ударная группа российских сил совершила удар по опорному пункту и скоплению живой силы ВСУ. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, передает Минобороны РФ. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в беседе с РИА Новости, что перехваты рапортов украинского командования говорят о тяжелом положении ВСУ на купянском участке фронта. По его словам, у бойцов ВСУ низкая мотивация участвовать в боевых действиях. Он отметил, что украинские солдаты самовольно оставляют свои позиции. Запорожское направление В Минобороны заявили, что крымские десантники группировки войск «Днепр» ликвидировали наблюдательный пост и пехоту ВСУ на данном направлении. С помощью разведывательных дронов российские военные обнаружили в лесном массиве наблюдательный пост ВСУ и уничтожили его. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе прозвучала серия взрывов. По его словам, сработали системы ПВО. Карта спецоперации и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Утром мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе слышны взрывы. Он отметил, что в Киеве работает система ПВО. После взрывов в Подольском районе получили повреждения два предприятия. По информации ТАСС, повреждена трансформаторная подстанция и нежилое помещение. Очевидцы рассказали ТАСС, что взрывы были в нескольких районах города, в центре Киева заметили столб черного дыма. Воздушная тревога была также в других регионах Украины. В Минобороны РФ сообщили, что российские ПВО уничтожили над Белгородской областью десять реактивных снарядов «Вампир». По информации telegram-канала Shot, повреждения получило два многоэтажных дома. Также отмечается, что была повреждена «Белгород Арена». По словам очевидцев, есть пострадавший, однако официально информация не подтверждалась. В военном ведомстве РФ заявили, что расчеты РСЗО «Смерч» ликвидировали артиллерийский расчет украинских формирований в приграничном районе Белгородской области. По данным Минобороны, ВС РФ уничтожили американскую гаубицу, РСЗО «Град» и боевые бронемашины украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Украинские ДРГ регулярно предпринимают попытки атаковать приграничные территории РФ, передает telegram-канал военкора Семена Пегова Wargonzo. «ВСУ бьют по приграничным территориям России используя реактивную и ствольную артиллерию, нанося удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре», — говорится в сообщении. Донецкое направление В Минобороны РФ заявили, что российские беспилотники ликвидировали технику и опорный пункт ВСУ под Авдеевкой. По информации ведомства, операторы ВС РФ подняли в воздух разведывательный дрон после того, как скрытно выдвинулись к позициям ВСУ через лесопосадки. Российские военные притесняют ВСУ на линии Тоненькое-Орловка-Бердычи, передает Wargonzo. По его данным, в районе Тоненького есть продвижение у ВС РФ, где ВСУ оставили территорию дач. Также российские солдаты продвигаются в районе Орловки. Российская армия продолжает наступательные действия у населенного пункта Ивановское (Красное), передает Wargonzo. Также ВС РФ предпринимали штурмовые действия в Богдановке. Ударная группа российских сил совершила удар по опорному пункту и скоплению живой силы ВСУ. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, передает Минобороны РФ. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в беседе с РИА Новости, что перехваты рапортов украинского командования говорят о тяжелом положении ВСУ на купянском участке фронта. По его словам, у бойцов ВСУ низкая мотивация участвовать в боевых действиях. Он отметил, что украинские солдаты самовольно оставляют свои позиции. В Минобороны заявили, что крымские десантники группировки войск «Днепр» ликвидировали наблюдательный пост и пехоту ВСУ на данном направлении. С помощью разведывательных дронов российские военные обнаружили в лесном массиве наблюдательный пост ВСУ и уничтожили его.