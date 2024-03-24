Челябинцы создали систему раннего обнаружения ЧП на массовых объектах

Умная система поможет человеку быстро выявить инцидент на объекте Фото: Размик Закарян © URA.RU

Компания НПО «Панцирь» из Челябинска создала умную систему раннего обнаружения ЧП на объектах «Секьюридж Вижн». Как URA.RU рассказал директор Роман Шацкий, разработка позволяет сократить время реакции на инциденты в пять раз.

«На реакцию оператору обычно отводят 10 секунд. После этого человек передает информацию дальше по цепочке. Для этого приходится звонить, описывать произошедшее. Тратится дополнительное время. Наша система данную задачу берет на себя. Работа по выявлению инцидента будет выполнена за две секунды», — уточнил URA.RU Шацкий.

Собеседник URA.RU пояснил, что человек способен эффективно наблюдать одновременно за ситуацией на восьми камерах в течение 15 минут. Робот будет следить за тремястами камерами постоянно. Система с помощью технологий машинного зрения выявит инциденты по набору сценариев: появление человека с оружием, присутствие посторонних, появление на объекте людей и транспортных средств из «черного списка», пожар и другим. Их набор зависит от конкретного объекта и индивидуальных потребностей в слежении.

Система зафиксирует инцидент, сделает его краткое описание, укажет на место происшествия и приведет фрагмент видео в замедленной съемке. Вызывая группу реагирования, оператору достаточно нажать кнопку — данные с его сигналом будут переданы автоматически.

В настоящий момент разработку тестируют на ряде объектов. Параллельно ее дорабатывают на базе «Сколково». Компания является резидентом фонда и его оператора в Челябинске, компании IT-Park74.