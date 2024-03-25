Общество Транспорт В Челябинске остановили движение трамваев из-за подозрительного пакета в вагоне 26 марта 2024 в 11:48 Размер текста - 17 + В салоне трамвая обнаружили посторонний пакет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске остановили движение трамваев по улице Дзержинского из-за обнаружения постороннего пакета в вагоне 22/1213. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского электротранспорта (ЧелябГЭТ) «Стоит движение трамваев по улице Дзержинского. На остановке Л. Чайкиной в направлении центра города в салоне 22/1213 обнаружен посторонний пакет», — сообщили в ЧелябГЭТ. Движение организовали до кольца Харлова. В этот же день движение было остановлено по улицам Маркса и Российская в направлении депо №1 из-за схода вагона. Ранее URA.RU подготовило инструкцию о том, как вести себя при обнаружении подозрительного предмета. Национальный антитеррористический комитет также назвал признаки взрывного устройства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске остановили движение трамваев по улице Дзержинского из-за обнаружения постороннего пакета в вагоне 22/1213. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского электротранспорта (ЧелябГЭТ) «Стоит движение трамваев по улице Дзержинского. На остановке Л. Чайкиной в направлении центра города в салоне 22/1213 обнаружен посторонний пакет», — сообщили в ЧелябГЭТ. Движение организовали до кольца Харлова. В этот же день движение было остановлено по улицам Маркса и Российская в направлении депо №1 из-за схода вагона. Ранее URA.RU подготовило инструкцию о том, как вести себя при обнаружении подозрительного предмета. Национальный антитеррористический комитет также назвал признаки взрывного устройства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям