25 марта 2024

В Челябинске остановили движение трамваев из-за подозрительного пакета в вагоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвай Львенок и виды города. Верхняя Пышма, общественный транспорт, трамвай львенок
В салоне трамвая обнаружили посторонний пакет Фото:

В Челябинске остановили движение трамваев по улице Дзержинского из-за обнаружения постороннего пакета в вагоне 22/1213. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского электротранспорта (ЧелябГЭТ)

«Стоит движение трамваев по улице Дзержинского. На остановке Л. Чайкиной в направлении центра города в салоне 22/1213 обнаружен посторонний пакет», — сообщили в ЧелябГЭТ.

Движение организовали до кольца Харлова. В этот же день движение было остановлено по улицам Маркса и Российская в направлении депо №1 из-за схода вагона.

Ранее URA.RU подготовило инструкцию о том, как вести себя при обнаружении подозрительного предмета. Национальный антитеррористический комитет также назвал признаки взрывного устройства.

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В Челябинске остановили движение трамваев по улице Дзержинского из-за обнаружения постороннего пакета в вагоне 22/1213. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского электротранспорта (ЧелябГЭТ) «Стоит движение трамваев по улице Дзержинского. На остановке Л. Чайкиной в направлении центра города в салоне 22/1213 обнаружен посторонний пакет», — сообщили в ЧелябГЭТ. Движение организовали до кольца Харлова. В этот же день движение было остановлено по улицам Маркса и Российская в направлении депо №1 из-за схода вагона. Ранее URA.RU подготовило инструкцию о том, как вести себя при обнаружении подозрительного предмета. Национальный антитеррористический комитет также назвал признаки взрывного устройства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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