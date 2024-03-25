В Челябинске остановили движение трамваев из-за подозрительного пакета в вагоне

В Челябинске остановили движение трамваев по улице Дзержинского из-за обнаружения постороннего пакета в вагоне 22/1213. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского электротранспорта (ЧелябГЭТ)
«Стоит движение трамваев по улице Дзержинского. На остановке Л. Чайкиной в направлении центра города в салоне 22/1213 обнаружен посторонний пакет», — сообщили в ЧелябГЭТ.
Движение организовали до кольца Харлова. В этот же день движение было остановлено по улицам Маркса и Российская в направлении депо №1 из-за схода вагона.
Ранее URA.RU подготовило инструкцию о том, как вести себя при обнаружении подозрительного предмета. Национальный антитеррористический комитет также назвал признаки взрывного устройства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.