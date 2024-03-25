В Челябинской области увеличат выплаты многодетным семьям

26 марта 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

В регионе усилили меры поддержки многодетных семей Фото: Илья Московец © URA.RU Многодетным семьям Челябинской области будут выплачивать повышенную компенсацию за услуги ЖКХ, а также за одежду для школы. Соответствующие проекты закона по усилению мер поддержки многодетных семей рассмотрят на предстоящем заседании заксобрания региона, сообщили в пресс-службе правительства области. «По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера мы подготовили законопроект об увеличении ежемесячной выплаты многодетным семьям на оплату услуг ЖКХ до 2 500 рублей, разработали законопроект о введении новой меры социальной поддержки для многодетных семей — выплаты на одежду для школы. Планируется, что законопроекты вступят в силу с 1 июля 2024 года», — рассказала глава минсоца региона Ирина Буторина. Статус многодетной семьи будет установлен до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет при условии обучения очно. Кроме того, с 1 июля 2024 учащемуся из многодетной семьи будет ежегодно выплачиваться по 10 тысяч рублей на покупку школьной и спортивной формы. Также вырастет ежемесячная сумма компенсации на оплату ЖКХ — с 1 552 рублей до 2 500 рублей. Изменились и условия предоставления компенсации. Сейчас пособия предоставят всем семьям, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. В 2024 году это 31 128 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многодетным семьям Челябинской области будут выплачивать повышенную компенсацию за услуги ЖКХ, а также за одежду для школы. Соответствующие проекты закона по усилению мер поддержки многодетных семей рассмотрят на предстоящем заседании заксобрания региона, сообщили в пресс-службе правительства области. «По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера мы подготовили законопроект об увеличении ежемесячной выплаты многодетным семьям на оплату услуг ЖКХ до 2 500 рублей, разработали законопроект о введении новой меры социальной поддержки для многодетных семей — выплаты на одежду для школы. Планируется, что законопроекты вступят в силу с 1 июля 2024 года», — рассказала глава минсоца региона Ирина Буторина. Статус многодетной семьи будет установлен до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет при условии обучения очно. Кроме того, с 1 июля 2024 учащемуся из многодетной семьи будет ежегодно выплачиваться по 10 тысяч рублей на покупку школьной и спортивной формы. Также вырастет ежемесячная сумма компенсации на оплату ЖКХ — с 1 552 рублей до 2 500 рублей. Изменились и условия предоставления компенсации. Сейчас пособия предоставят всем семьям, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. В 2024 году это 31 128 рублей.