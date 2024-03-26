Магнитогорца, убившего жену и ранившего младенца, отправили на 22 года в колонию

Убийца выплатит родителям супруги пять миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинской областной суд 26 марта приговорил жителя Магнитогорска Рустама Садыкова к 22 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима за убийство супруги и покушение на убийство трехмесячного ребенка. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

«По совокупности преступлений приговорить Садыкова к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, установить ограничение свободы на год и 10 месяцев. Установить выплату родителям супруги в размере пяти миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба», — указано в решении суда.

Кроме того, судом наложен арест на автомобиль ВАЗ, принадлежащий осужденному. По данным источника URA.RU, мужчина неоднократно избивал свою жену. накануне женщина вместе с детьми сбежала к родителям.

Инцидент произошел 17 ноября 2022 года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе бытовой ссоры нанес супруге и трехмесячному ребенку несколько ударов ножом по горлу и в грудь, после чего пытался совершить суицид. Мать ребенка скончалась на месте происшествия, жизнь младенца спас прибывший участковый, который имеет медицинское образование. Он обезвредил нападавшего.