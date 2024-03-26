Магнитогорца, убившего жену и ранившего младенца, отправили на 22 года в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, заключенные, колония, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, судебный процесс, судебное дело
Убийца выплатит родителям супруги пять миллионов рублей Фото:

Челябинской областной суд 26 марта приговорил жителя Магнитогорска Рустама Садыкова к 22 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима за убийство супруги и покушение на убийство трехмесячного ребенка. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

«По совокупности преступлений приговорить Садыкова к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, установить ограничение свободы на год и 10 месяцев. Установить выплату родителям супруги в размере пяти миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба», — указано в решении суда.

Кроме того, судом наложен арест на автомобиль ВАЗ, принадлежащий осужденному. По данным источника URA.RU, мужчина неоднократно избивал свою жену. накануне женщина вместе с детьми сбежала к родителям.

Инцидент произошел 17 ноября 2022 года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе бытовой ссоры нанес супруге и трехмесячному ребенку несколько ударов ножом по горлу и в грудь, после чего пытался совершить суицид. Мать ребенка скончалась на месте происшествия, жизнь младенца спас прибывший участковый, который имеет медицинское образование. Он обезвредил нападавшего.

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Челябинской областной суд 26 марта приговорил жителя Магнитогорска Рустама Садыкова к 22 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима за убийство супруги и покушение на убийство трехмесячного ребенка. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «По совокупности преступлений приговорить Садыкова к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, установить ограничение свободы на год и 10 месяцев. Установить выплату родителям супруги в размере пяти миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба», — указано в решении суда. Кроме того, судом наложен арест на автомобиль ВАЗ, принадлежащий осужденному. По данным источника URA.RU, мужчина неоднократно избивал свою жену. накануне женщина вместе с детьми сбежала к родителям. Инцидент произошел 17 ноября 2022 года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе бытовой ссоры нанес супруге и трехмесячному ребенку несколько ударов ножом по горлу и в грудь, после чего пытался совершить суицид. Мать ребенка скончалась на месте происшествия, жизнь младенца спас прибывший участковый, который имеет медицинское образование. Он обезвредил нападавшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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