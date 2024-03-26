Мэр Котова рассказала, какие изменения ожидают парк Гагарина в 2024 году

В Челябинске начинаются работы по капитальному ремонту парка Гагарина

В Центральном парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Челябинске начнутся работы по капитальному ремонту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральном парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Челябинске начнутся работы по капитальному ремонту. Это касается как коммуникаций, электричества, теплосетей, канализации, так и приведения в порядок площадки «Гулливер». Об этом глава Челябинска Наталья Котова сообщила на заседании гордумы 26 марта.

«В этом году сильно глобальных изменений вы не увидите, потому что без предварительной подготовительной работы невозможно приступить к благоустройству такой большой территории, нужно сделать как раз коммуникации. Электричество, теплосети, канализацию сделают для того, чтобы парк стал современным. И площадкой „Гулливер“ будут заниматься», — рассказала Котова.

По словам главы города, на проведение работ, которые начнутся уже весной, будут выделены деньги из городского бюджета. За основу возьмут концепцию, которую обсуждали с челябинцами во время соучастного проектирования. На глобальные изменения понадобится несколько лет. Так, на благоустройство парка имени Тищенко, который значительно меньше по площади, ушло три года.

Ремонт, который продлится несколько лет, затронет многие объекты в зоне отдыха, в частности спортивное ядро, летний театр, парковки, главную сцену, фонтан, зоны аттракционов, аллеи, системы освещения. Также в парке планируется возвести новые постройки, например, место для семейного отдыха, оборудованное мангальной зоной, беседками, детской и спортивными площадками. Для молодоженов, которые хотели бы провести выездную регистрацию в парке, будет установлен понтон на воде. Все старые постройки будут отреставрированы в едином стиле.