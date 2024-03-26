В Челябинске задержан мигрант, которого разыскивали за разбой

Двадцатилетний мигрант находился в федеральном розыске за разбой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области в рамках операции «Нелегальный мигрант» за пять дней задержали четырех иностранцев, находившихся в розыске. Один из них был объявлен в федеральный розыск за разбой в Центральном районе города. Об этом 26 марта URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«В ходе рейдов сотрудниками полиции был задержан гражданин ближнего зарубежья 2004 года рождения, находившийся в федеральном розыске за совершение разбоя в Центральном районе города Челябинска. Всего за пять дней мероприятия „Нелегальный мигрант“ задержано четыре иностранца, находившихся в розыске», — уточнили в пресс-службе полиции.

В Челябинской области за пять дней мероприятия полицейские выявили 500 нарушений. На данный момент 21 мигрант выслан на родину и еще 102 ожидают в центре временного содержания вступления в законную силу судебных решений о выдворении из страны. Кроме того, депортировано два иностранца, отбывших наказания за совершение тяжких преступлений.