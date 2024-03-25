В Пермском крае с 1 апреля начнут выдавать сертификаты на детский отдых

В Пермском крае с 1 апреля 2024 года стартует выдача сертификатов на детский отдых и оздоровление. Заявления на получение данной господдержки будут принимать через МФЦ. Также заявку можно подать напрямую в органы местного самоуправления.
«Сертификатом можно оплатить часть путевки в загородный, санаторный или профильный лагерь Прикамья при ее покупке. Такой документ может получить семья, которую признают нуждающейся в получении мер соцподдержки или господдержки на детский отдых. Этот статус присваивают семьям, среднедушевой доход которых не превышает трех прожиточных минимумов на одного члена семьи в месяц. В 2024 году эта сумма составляет 42 651 рубль», — сообщает сайт правительства Пермского края. Уточняется, что сертификаты также выдаются для детей-инвалидов и детей, которые находятся в социально-опасном положении.
В министерстве труда и соцразвития региона добавляют, что в 2024 году произошли изменения в законодательстве. Теперь, если семья имеет статус нуждающейся, его не нужно подтверждать повторно. Орган местного самоуправления получит все нужные данные получателя. Если семья не имеет такого статуса, то для получения господдержки любому из родителей нужно через личный кабинет на портале госуслуг подать соответствующее заявление. Это также можно сделать в МФЦ. Результат придет в личный кабинет на портале, бумажный документ не требуется.
Если семья уже полностью оплатила путевку, она может компенсировать часть ее стоимости. Подать заявление на получение компенсации можно уже с 25 марта. Для этого нужно обратиться в МФЦ. Для заявки нужны паспорт и СНИЛС заявителя, свидетельство о рождении, СНИЛС и паспорт (при наличии) ребенка. Господдержка осуществляется адресно. Ее размер оставляет от 30% до 100% цены путевки. Все вопросы можно задать по телефону горячей линии. Ее номер – 8-902-472-22-14, звонок бесплатный.
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