25 марта 2024

Жителя Сургута обвиняют в насилии над школьницей с ментальными особенностями. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, ск рф, следственный комитет россии, следком, военный следственный отдел, розыск военнослужащих, уклонение от военной службы
Жителя Сургута обвиняют в изнасиловании 14-летней школьницы с психологическими особенностями Фото:

Жителя Сургута обвиняют в том, что он регулярно насиловал 14-летнюю школьницу с психологическими особенностями. О том, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«22-летний сургутянин Михаил насиловал несовершеннолетнюю ученицу коррекционного класса одной из школ. Было выявлено около семи эпизодов преступления. В силу особенностей психологического развития, девочка не могла сопротивляться. На данный момент в отношении Михаила возбуждено уголовное дело по статьям за изнасилование, повлекшее по неосторожности последствия, признаваемые тяжким вредом здоровью и насильственные действия сексуального характера», — сообщил инсайдер.

По данным источника, несмотря на то что следователь настаивал на заключении молодого человека под стражу на время следствия, суд оставил подозреваемого под подпиской о невыезде. Почему было вынесено такое решение, не уточняется.

В СУ СКР по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили, что уголовное дело возбуждено. Однако от дальнейших комментариев в пресс-службе ведомства отказались.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителя Сургута обвиняют в том, что он регулярно насиловал 14-летнюю школьницу с психологическими особенностями. О том, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «22-летний сургутянин Михаил насиловал несовершеннолетнюю ученицу коррекционного класса одной из школ. Было выявлено около семи эпизодов преступления. В силу особенностей психологического развития, девочка не могла сопротивляться. На данный момент в отношении Михаила возбуждено уголовное дело по статьям за изнасилование, повлекшее по неосторожности последствия, признаваемые тяжким вредом здоровью и насильственные действия сексуального характера», — сообщил инсайдер. По данным источника, несмотря на то что следователь настаивал на заключении молодого человека под стражу на время следствия, суд оставил подозреваемого под подпиской о невыезде. Почему было вынесено такое решение, не уточняется. В СУ СКР по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили, что уголовное дело возбуждено. Однако от дальнейших комментариев в пресс-службе ведомства отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...