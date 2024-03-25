Жителя Сургута обвиняют в том, что он регулярно насиловал 14-летнюю школьницу с психологическими особенностями. О том, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«22-летний сургутянин Михаил насиловал несовершеннолетнюю ученицу коррекционного класса одной из школ. Было выявлено около семи эпизодов преступления. В силу особенностей психологического развития, девочка не могла сопротивляться. На данный момент в отношении Михаила возбуждено уголовное дело по статьям за изнасилование, повлекшее по неосторожности последствия, признаваемые тяжким вредом здоровью и насильственные действия сексуального характера», — сообщил инсайдер.
По данным источника, несмотря на то что следователь настаивал на заключении молодого человека под стражу на время следствия, суд оставил подозреваемого под подпиской о невыезде. Почему было вынесено такое решение, не уточняется.
В СУ СКР по ХМАО журналисту URA.RU подтвердили, что уголовное дело возбуждено. Однако от дальнейших комментариев в пресс-службе ведомства отказались.
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