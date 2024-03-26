Из-за снегопада на дорогах Пермского края запретят движение грузовиков

Водителей просят быть аккуратнее во время езды по трассам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На дорогах Пермского края вводится временный запрет для движения большегрузных автомобилей. Эта мера связана с надвигающимся на регион мощным снегопадом. Ограничения продлятся с 00:00 27 марта до 12:00 28 марта.

«На этот период запрещено движение большегрузных автомобилей. Ограничения вводятся на региональных дорогах. Участки — Кунгур — Соликамск; Кунгур — Соликамск — Горнозаводск; Горнозаводск — граница Свердловской области; Большая Соснова — Частые; Черновское — граница Удмуртской Республики; Пермь — Березники; Полазна — Чусовой; Восточный обход Перми», — сообщил telegram-канал министерства транспорта Пермского края.

В региональном минтрансе просят водителей с пониманием отнестись к ситуации на дорогах. Также их предупреждают о необходимости быть аккуратными во время движения и заранее планировать поездку с учетом погодных условий.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский край ждет самый мощный за последние несколько месяцев снегопад. В центральных территориях региона может выпасть до 30 миллиметров осадков, что сопоставимо с месячной нормой для марта.