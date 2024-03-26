Из-за снегопада на дорогах Пермского края запретят движение грузовиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, пробка, транспорт, зима, большегруз, фура, затор, грузовик, грузоперевозки, движение, проезд открыт, трафик, разделительная полоса, зимняя дорога, трасса, дорога, разрешающий знак, орога
Водителей просят быть аккуратнее во время езды по трассам Фото:

На дорогах Пермского края вводится временный запрет для движения большегрузных автомобилей. Эта мера связана с надвигающимся на регион мощным снегопадом. Ограничения продлятся с 00:00 27 марта до 12:00 28 марта.

«На этот период запрещено движение большегрузных автомобилей. Ограничения вводятся на региональных дорогах. Участки — Кунгур — Соликамск; Кунгур — Соликамск — Горнозаводск; Горнозаводск — граница Свердловской области; Большая Соснова — Частые; Черновское — граница Удмуртской Республики; Пермь — Березники; Полазна — Чусовой; Восточный обход Перми», — сообщил telegram-канал министерства транспорта Пермского края.

В региональном минтрансе просят водителей с пониманием отнестись к ситуации на дорогах. Также их предупреждают о необходимости быть аккуратными во время движения и заранее планировать поездку с учетом погодных условий.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский край ждет самый мощный за последние несколько месяцев снегопад. В центральных территориях региона может выпасть до 30 миллиметров осадков, что сопоставимо с месячной нормой для марта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На дорогах Пермского края вводится временный запрет для движения большегрузных автомобилей. Эта мера связана с надвигающимся на регион мощным снегопадом. Ограничения продлятся с 00:00 27 марта до 12:00 28 марта. «На этот период запрещено движение большегрузных автомобилей. Ограничения вводятся на региональных дорогах. Участки — Кунгур — Соликамск; Кунгур — Соликамск — Горнозаводск; Горнозаводск — граница Свердловской области; Большая Соснова — Частые; Черновское — граница Удмуртской Республики; Пермь — Березники; Полазна — Чусовой; Восточный обход Перми», — сообщил telegram-канал министерства транспорта Пермского края. В региональном минтрансе просят водителей с пониманием отнестись к ситуации на дорогах. Также их предупреждают о необходимости быть аккуратными во время движения и заранее планировать поездку с учетом погодных условий. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский край ждет самый мощный за последние несколько месяцев снегопад. В центральных территориях региона может выпасть до 30 миллиметров осадков, что сопоставимо с месячной нормой для марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...