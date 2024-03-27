Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Аланью

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Турция 2020. Пермь, турция, путешествия, отдых, туризм
В прошлом году уральцы часто летали в два турецких города — Анталию и Стамбул Фото:

Прямое авиасообщение из Екатеринбурга в Аланью (Турция) планируют запустить в ближайшее время. Ради этого на переговоры в столицу Урала приехал помощник президента «Ассоциации Туристических Операторов Аланьи» Шукру Жимрин. Об этом рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«В прошлом году у нас были интенсивные полеты по направлению Екатеринбург — Анталия и Стамбул. География полета будет расширяться — добавляется Даламан. Мой коллега прибыл в Екатеринбург, чтобы мы могли обсудить возможность открытия прямого авиасообщения по другим турецким направлениям. В том числе мы рассматриваем — и это будет предметом переговоров — рейсы из Екатеринбурга в Аланью», — уточнил Мальцев на пресс-конференции в «Интерфакс».

Уже с 4 апреля «Уральские авиалинии» начнут летать из Екатеринбурга в столицу Китая — Пекин. Вылеты будут осуществляться три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам.

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Прямое авиасообщение из Екатеринбурга в Аланью (Турция) планируют запустить в ближайшее время. Ради этого на переговоры в столицу Урала приехал помощник президента «Ассоциации Туристических Операторов Аланьи» Шукру Жимрин. Об этом рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «В прошлом году у нас были интенсивные полеты по направлению Екатеринбург — Анталия и Стамбул. География полета будет расширяться — добавляется Даламан. Мой коллега прибыл в Екатеринбург, чтобы мы могли обсудить возможность открытия прямого авиасообщения по другим турецким направлениям. В том числе мы рассматриваем — и это будет предметом переговоров — рейсы из Екатеринбурга в Аланью», — уточнил Мальцев на пресс-конференции в «Интерфакс». Уже с 4 апреля «Уральские авиалинии» начнут летать из Екатеринбурга в столицу Китая — Пекин. Вылеты будут осуществляться три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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