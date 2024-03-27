Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Аланью

27 марта 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

В прошлом году уральцы часто летали в два турецких города — Анталию и Стамбул Фото: Ритис Бараускас © URA.RU Прямое авиасообщение из Екатеринбурга в Аланью (Турция) планируют запустить в ближайшее время. Ради этого на переговоры в столицу Урала приехал помощник президента «Ассоциации Туристических Операторов Аланьи» Шукру Жимрин. Об этом рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «В прошлом году у нас были интенсивные полеты по направлению Екатеринбург — Анталия и Стамбул. География полета будет расширяться — добавляется Даламан. Мой коллега прибыл в Екатеринбург, чтобы мы могли обсудить возможность открытия прямого авиасообщения по другим турецким направлениям. В том числе мы рассматриваем — и это будет предметом переговоров — рейсы из Екатеринбурга в Аланью», — уточнил Мальцев на пресс-конференции в «Интерфакс». Уже с 4 апреля «Уральские авиалинии» начнут летать из Екатеринбурга в столицу Китая — Пекин. Вылеты будут осуществляться три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прямое авиасообщение из Екатеринбурга в Аланью (Турция) планируют запустить в ближайшее время. Ради этого на переговоры в столицу Урала приехал помощник президента «Ассоциации Туристических Операторов Аланьи» Шукру Жимрин. Об этом рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «В прошлом году у нас были интенсивные полеты по направлению Екатеринбург — Анталия и Стамбул. География полета будет расширяться — добавляется Даламан. Мой коллега прибыл в Екатеринбург, чтобы мы могли обсудить возможность открытия прямого авиасообщения по другим турецким направлениям. В том числе мы рассматриваем — и это будет предметом переговоров — рейсы из Екатеринбурга в Аланью», — уточнил Мальцев на пресс-конференции в «Интерфакс». Уже с 4 апреля «Уральские авиалинии» начнут летать из Екатеринбурга в столицу Китая — Пекин. Вылеты будут осуществляться три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам.