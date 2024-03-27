Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Аланью

Прямое авиасообщение из Екатеринбурга в Аланью (Турция) планируют запустить в ближайшее время. Ради этого на переговоры в столицу Урала приехал помощник президента «Ассоциации Туристических Операторов Аланьи» Шукру Жимрин. Об этом рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
«В прошлом году у нас были интенсивные полеты по направлению Екатеринбург — Анталия и Стамбул. География полета будет расширяться — добавляется Даламан. Мой коллега прибыл в Екатеринбург, чтобы мы могли обсудить возможность открытия прямого авиасообщения по другим турецким направлениям. В том числе мы рассматриваем — и это будет предметом переговоров — рейсы из Екатеринбурга в Аланью», — уточнил Мальцев на пресс-конференции в «Интерфакс».
Уже с 4 апреля «Уральские авиалинии» начнут летать из Екатеринбурга в столицу Китая — Пекин. Вылеты будут осуществляться три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам.
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