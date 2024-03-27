Мигрант из Таджикистана залез в дом челябинца и убил его из-за 100 тысяч рублей

Уголовное дело передали в Металлургический райсуд Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске мигрант из Таджикистана убил мужчину, а после украл из его дома имущество на сумму около 100 тысяч рублей. Убийство произошло в 2002 году, но причастность мигранта удалось установить только спустя 22 года, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 43-летнего иностранца, обвиняемого по пунктам „ж“, „з“ части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), пункту „в“ части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). Дело направлено в Металлургический райсуд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.

В СУ СКР по региону уточнили, что обвиняемый является гражданином Таджикистана, сейчас ему 43 года. Причастность мигранта к преступлению установили с помощью генотипоскопической экспертизы — через генетический профиль.

В феврале 2022 года пьяный обвиняемый с двумя соучастниками проник в частный дом на улице Бородинской. Они напали на 34-летнего челябинца и нанесли ему множество ударов по голове и тело.

Подельники били мужчину руками и ногами, а также использовали стеклянную бутылку, бейсбольную биту и нож. Смерть владельца дома наступила на месте преступления из-за ранения ножом в шею. Нападавшие выкрали имущество на сумму не менее 100 тысяч рублей. Личности соучастников преступления пока не установлены.