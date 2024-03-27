В Екатеринбурге на улице Буторина автомобилист на Hyundai потерял контроль над машиной и сбил 30-летнего мужчину, а затем въехал в крыльцо магазина «Монетка». Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«Водитель Hyundai, мужчина 1964 года рождения, из-за плохого самочувствия во время движения потерял контроль над машиной, вследствие чего допустил выезд на тротуар. Там он сбил пешехода и врезался в крыльцо здания», — сказано в сообщении. Обоих участников ДТП доставили в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. В ведомстве призывают водителей контролировать самочувствие при управлении транспортом.
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