В Екатеринбурге иномарка влетела в крыльцо магазина, сбив пешехода. Фото

27 марта 2024 в 21:13 Размер текста - 17 +

Силовики начали проверку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на улице Буторина автомобилист на Hyundai потерял контроль над машиной и сбил 30-летнего мужчину, а затем въехал в крыльцо магазина «Монетка». Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель Hyundai, мужчина 1964 года рождения, из-за плохого самочувствия во время движения потерял контроль над машиной, вследствие чего допустил выезд на тротуар. Там он сбил пешехода и врезался в крыльцо здания», — сказано в сообщении. Обоих участников ДТП доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. В ведомстве призывают водителей контролировать самочувствие при управлении транспортом. telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Буторина автомобилист на Hyundai потерял контроль над машиной и сбил 30-летнего мужчину, а затем въехал в крыльцо магазина «Монетка». Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель Hyundai, мужчина 1964 года рождения, из-за плохого самочувствия во время движения потерял контроль над машиной, вследствие чего допустил выезд на тротуар. Там он сбил пешехода и врезался в крыльцо здания», — сказано в сообщении. Обоих участников ДТП доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. В ведомстве призывают водителей контролировать самочувствие при управлении транспортом.