В Екатеринбурге иномарка влетела в крыльцо магазина, сбив пешехода. Фото

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Силовики начали проверку Фото:

В Екатеринбурге на улице Буторина автомобилист на Hyundai потерял контроль над машиной и сбил 30-летнего мужчину, а затем въехал в крыльцо магазина «Монетка». Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель Hyundai, мужчина 1964 года рождения, из-за плохого самочувствия во время движения потерял контроль над машиной, вследствие чего допустил выезд на тротуар. Там он сбил пешехода и врезался в крыльцо здания», — сказано в сообщении. Обоих участников ДТП доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. В ведомстве призывают водителей контролировать самочувствие при управлении транспортом.

Фото:

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В Екатеринбурге на улице Буторина автомобилист на Hyundai потерял контроль над машиной и сбил 30-летнего мужчину, а затем въехал в крыльцо магазина «Монетка». Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель Hyundai, мужчина 1964 года рождения, из-за плохого самочувствия во время движения потерял контроль над машиной, вследствие чего допустил выезд на тротуар. Там он сбил пешехода и врезался в крыльцо здания», — сказано в сообщении. Обоих участников ДТП доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. В ведомстве призывают водителей контролировать самочувствие при управлении транспортом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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